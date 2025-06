Una ucraniana que vive en España, sorprendida por cómo pronunciamos en nuestro país: «No estoy criticando a nadie»

Adaptarse a un país diferente al que alguien ha tenido como hogar toda la vida puede ser algo complicado. Sin embargo, muchas personas se ven en la situación de hacerlo, ya sea por decisión propia o por causas de fuerza mayor.

En España viven personas de muchos países diferentes y, en ocasiones, aclimatarse a las diferencias entre unas culturas u otras puede costar en según qué aspectos.

Por ejemplo, a la hora de comunicarnos, además de la dificultad obvia que supone aprender un idioma nuevo, una vez este se conoce siguen dándose algunas peculiaridades. Esto puede pasar con la pronunciación de algunos tipos de palabras.

Tania, una ucraniana que lleva un tiempo viviendo en Zaragoza, ha señalado precisamente estas situaciones en las que le ha sorprendido cómo los españoles decimos o pronunciamos algunas palabras concretas, en este caso, los extranjerismos.

El asombro de una ucraniana por cómo decimos algunas palabras en español

En uno de sus clips más virales que ha compartido por TikTok, la ucraniana expone que los españoles tendemos a simplificar todo, ya que pronunciamos las palabras tal cual se escriben.

Fue en una clase de inglés cuando observó cómo sus compañeras españolas no le entendían cuando ella pronunció 'Forbes' con acento inglés, y la profesora tuvo que decirlo «a la española». Así, sus compañeras pronuncian nombres de fuera del país totalmente españolizados, mientras que ella los pronuncia en inglés, aunque admite que ya a cambiado su manera de decirlo.

«No estoy criticando a nadie», recalca Tania con una sonrisa, dejando claro que su intención es simplemente compartir su asombro y curiosidad por las particularidades del castellano. Así, los ejemplos de las palabras que más le han llamado la atención serían «Colgate, cringe, wifi o Cheetos», que ella pronuncia con acento inglés pero en España se dicen de una manera literal, tal cual las vemos escritas.

Para mostrar que no percibe esta simplificación como algo negativo, Tania pone el ejemplo de lo que ocurre en otros países con palabras extranjeras, como en Polonia: «Si cogen las palabras de otros idiomas, mantienen la pronunciación y la ortografía originales. Ellos sí que se complican la vida».

«Creo que eso dice algo sobre el pueblo, la cultura, la gente.. No sé si estáis de acuerdo o no, espero no haya ofendido a nadie», termina reflexionando la ucraniana.