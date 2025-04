El truco de la percha que te ayuda a organizar el armario de forma eficiente

Se avecinan jornadas de frío y lluvias, propias de la estación en la que nos encontramos. Con estas temperaturas y sabiendo que es difícil que el calor vuelva, es fundamental tener a mano las prendas más frescas para el tiempo que está haciendo. Lo más habitual es meter la ropa que ya no vamos a usar en otro armario destinado para ello si se tiene, o si no almacenarlo en cajas o bolsas que ayuden a proteger las prendas.

Los abrigos, suéteres, chaquetas y bufandas, así como los pantalones largos y gruesos son prendas que debemos tener disponibles. Aunque mucha de esa ropa se puede doblar, otra gran parte debe ir colgada en perchas en el armario. Justo en este paso es en el que entra el truco que han compartido a través de la cuenta de TikTok llamada 'huele.a.limpio', en la que dan trucos y consejos para ordenar y limpiar la casa.

Desde un vídeo en el que se muestra el proceso y al que acompaña un texto explicativo, se da el siguiente truco: cuando coloques las prendas de nueva temporada en el armario, pon todas las prendas colgadas al revés. En el día a día al usar una prenda por primera vez, habrá que darle la vuelta a la percha en la que se encontraba, así con todas.

Este truco te permite almacenar la ropa con más comodidad

De este modo, al final de la temporada cuando llegue el próximo cambio de armario, las prendas que no has tocado se habrán quedado con la percha del revés y podrás saber cuál es la ropa que no usas. Esto te ayudará a que sea más fácil deshacerte de ella y que ocupe menos espacio, algo que será crucial para ordenar y almacenar la ropa con más comodidad y organización. Así es como se muestra en la publicación de TikTok.

En la cuenta de la red social, este es uno de los vídeos más populares y con más likes. Así, la publicación también tiene algunos comentarios, que en general son agradeciendo el truco por su utilidad, pero también hay quiénes han expresado que para ellas no sería nada fácil llevarlo a cabo: «mi toc no lo soportaría» o «yo imposible. No soporto ver una percha mal colocada. Me pone de los nervios».

