El supermercado de Madrid que cuesta menos de un euro sus productos: cuál es y dónde está

Madrid tiene todavía muchas cosas por descubrir y en esta ocasión se trata de un supermercado a precios competitivos. Un vídeo en tiktok de la cuenta cintiia_rm nos descubre un espacio de los que muchos nunca hemos oído hablar. En su cuenta afirma que es el supermercado más barato de toda capital madrileña.

«Si de verdad quieres ahorrar en tu compra, te traigo un truco que necesitas conocer sí o sí. Un supermercado con productos de altísima calidad y precios mucho más bajos, gracias a que venden al por mayor y sin intermediarios«, señala. »Tienen todas las primeras marcas que conocemos, a buen precio. Es como comprar en un cash & carry de autónomos… ¡pero sin necesidad de tener tarjeta! Ideal para familias grandes, pisos compartidos o simplemente si quieres ahorrar de verdad«, añade.

Un supermercado único en la Comunidad de Madrid

Su nombre es MercaMax. Está a 30 kilómetros de Madrid, en Griñón, un municipio del sudoeste de la Comunidad, y está ubicado en la calle de los Labradores, 71. Es un establecimiento que se promociona diciendo: «Descubre las mejores ofertas en alimentación. ¡Alimenta tu bolsillo y tu paladar! En #MercaMax, calidad a precios imbatibles».

«Estás perdiendo dinero cada semana. si no lo conoces. Y tú comprando en el mercado, ¿no? Latas de atún a un euro, melón entero a un euro también, un montón de hortalizas a menos de un euro el kilo», destaca la tiktoker.

#TrucoDeCompra #SupermercadoBarato #planesmadrid ♬ sonido original - Cintiia_rm @cintiia_rm 🔥 Estás perdiendo dinero cada semana. El supermercado más barato de todo Madrid… Y tú aún comprando en Mercadona. 👀 Si de verdad quieres ahorrar en tu compra, escucha esto: 🔍 Te traigo un truco que necesitas conocer sí o sí. Un supermercado con productos de altísima calidad y precios mucho más bajos, gracias a que venden al por mayor y sin intermediarios. 🛒 Tienen todas las primeras marcas que conocemos, a súper buen precio. 🧠 Es como comprar en un cash & carry de autónomos… ¡pero sin necesidad de tener tarjeta! 📦 Ideal para familias grandes, pisos compartidos o simplemente si quieres ahorrar de verdad. 💥 Se llama MercaMax. Y si no lo conoces… ‼️ Estás perdiendo dinero cada semana. @MercaMax #madrid

Sus precios tan baratos que son difíciles de creer, pero la tiktoker insiste en que no se aplican solo a unos pocos productos. «Lo mismo encontramos para los lácteos y el queso, que también valen menos de un euro. Este es el precio del aceite de oliva. Llenar el carro es mucho más barato. Y aún no os he enseñado lo mejor: productos de autocuidado a menos de un euro y también productos de limpieza. Solo tienen primeras marcas y la mayoría mucho más baratas del propio precio que marcan», afirma la tiktoker.

Es más, en junio en redes estuvieron obsequiando a los clientes que compraban una cuña de queso de oveja Montelarreina Gran Reserva, a 7 euros, o queso de oveja Montelarreina Edición Limitada, a 8 euros, con una botella de vino crianza viña Albali. Esta tienda pertenece al Grupo Supermercados El Punto y, los medios locales, apuntan a que su horario es de de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas y los domingos de 9:00 a 15:00 horas.