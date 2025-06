Santi Cañizares destaca la importancia de la cultura financiera en los futbolistas: «Mi familia se quedó pelada en 1992»

Los ingresos de los futbolistas no son infinitos, por mucho que estos hayan firmado grandes contratos a lo largo de su carrera. Un gasto desmesurado e injustificado puede llevar a estos a la ruina en caso de no saber administrar su patrimonio.

Por eso, no solo es conveniente formarse en materia financiera en el ocaso de su carrera o tras colgar las botas, sino que en el auge de la misma es recomendable que un jugador sea consciente de sus gastos, sus inversiones... y no poner en riesgo su vida futura.

Santi Cañizares ha señalado, precisamente, la importancia de la cultura financiera. En el programa Despierta San Francisco, en Radio Marca, el exinternacional español se ha enfrentado a la pregunta de si podría estar viviendo en la actualidad con lo que ganó como futbolista. Su respuesta, la siguiente: «Te diría que no, porque he tenido una carga importante de familia, porque somos muchos, porque me he divorciado dos veces... Pero sí que es verdad que me he preocupado por tener cultura financiera», incide.

Y cuenta su experiencia personal. «La familia se quedó pelada en el año 92, ahí es donde empezaba a jugar, debuté en Primera con un 'contratito' en el Celta, pero me valía para vivir y para ahorrar. Ese impasse en mi vida fue fundamental, porque a partir de ahí me sucedieron dos cosas: una, qué hacer con el dinero cuando lo gane y cuando lo ahorre; dos, tengo una herramienta como el fútbol donde se puede rentabilizar bastante cada uno de los esfuerzos que hagas, porque te paga bien. Me preocupé por tener cultura financiera, me acerqué a gente que entendía, cometí errores, aprendí de los errores...».

«Trabajo en lo que quiero, tengo esa libertad y privilegio que me he ganado a lo largo de los años»

Recientemente, otro exfutbolista como Javier Arizmendi, aunque desde otra óptica, la del asesor financiero, analizaba la importancia de educarse sobre estas cuestiones sin la necesidad de privarse de todo. Cañizares utiliza otra terminología, pero, en el fondo, su discurso es parecido.

«En general, en España tenemos poca cultura financiera, también los futbolistas. Tan importante es tener una profesión que te permita hacer un patrimonio como luego gestionar ese patrimonio. Es más, te diría que, una vez que lo tienes, es más importante la gestión del patrimonio que el propio trabajo que ejerzas en otro sitio», comenta Cañete.

Cañizares, a sus 55 años, reconoce que está «bastante aseado en ese tema porque tuve esa experiencia que me ayudó mucho a valorar el dinero» y porque, también, aún sigue generando ingresos como comentarista en diferentes medios de comunicación. «Me apetece seguir trabajando, estoy joven para trabajar, pero trabajo solamente en lo que quiero, tengo esa libertad y privilegio que me he ganado a lo largo de los años y los fines de semana que he tenido que sacrificar en mi vida», valora.