Suscribete a
ABC Premium

Esta es la rutina de ejercicios de Santi Cañizares para mantenerse en forma con 55 años: «Lo que necesito es un poco de espalda...»

El exportero desvela también quién le ha enganchado al gimnasio en los últimos meses

Cañizares, sobre su encuentro fortuito con José Luis Ábalos: «Me quería saludar...»

Esta es la rutina de ejercicios de Santi Cañizares para mantenerse en forma con 55 años: «Lo que necesito es un poco de espalda...»
Esta es la rutina de ejercicios de Santi Cañizares para mantenerse en forma con 55 años: «Lo que necesito es un poco de espalda...» ARCHIVO
Dani D

Dani D

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cañizares ultima los preparativos para su tercera boda. El exportero de Real Madrid, Valencia o la Selección celebrará el enlace con Noemí el próximo 14 de noviembre en Valencia, tal y como desveló el propio Santi.

En su intervención semanal en Radio Marca ... , Cañizares anunció que esta semana ha conocido a la familia de su futura mujer. Ella ha sido muy importante para 'Cañete' en los últimos meses, como se ha encargado de manifestar el antiguo jugador en numerosas ocasiones después de encontrarse «destrozado» por su ruptura en abril de este año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app