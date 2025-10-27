Esta es la rutina de ejercicios de Santi Cañizares para mantenerse en forma con 55 años: «Lo que necesito es un poco de espalda...»

Cañizares ultima los preparativos para su tercera boda. El exportero de Real Madrid, Valencia o la Selección celebrará el enlace con Noemí el próximo 14 de noviembre en Valencia, tal y como desveló el propio Santi.

En su intervención semanal en Radio Marca ... , Cañizares anunció que esta semana ha conocido a la familia de su futura mujer. Ella ha sido muy importante para 'Cañete' en los últimos meses, como se ha encargado de manifestar el antiguo jugador en numerosas ocasiones después de encontrarse «destrozado» por su ruptura en abril de este año.

De hecho, la propia Noemí es quien ha enganchado a Cañizares a la actividad física. «Voy al gimnasio un par de veces a la semana. Con mi chica, le gusta más el gimnasio que a mí y me está metiendo un poco en vereda en ese sentido. No la conocí en el gimnasio, pero no quiero que este matrimonio sea un fraude y dentro de cinco años pese diez kilos más», bromea.

El actual comentarista de Movistar Plus+ y Cadena COPE ha explicado también cuál es la rutina que desarrolla de manera habitual en el gimnasio.

Los ejercicios de Cañizares en el gimnasio

Con la edad, lo que más se pierde es, sobre todo, la fuerza. De ahí que Santi Cañizares focalice su ejercicio en esa faceta. Aunque su día a día en el gimnasio no se centra exclusivamente en ello, sino que también hace un hueco a una rutina de cardio.

«Suelo hacer un poco de elíptica para calentar y para hacer un poco de cardio. Y luego hago fuerza. Lo que se pierde con la edad es la fuerza», asegura.

En relación con esto último, «lo que necesito es un poco de espalda para fortalecerla y que duela menos». A sus 55 años, 'Cañete' se retiró hace casi dos décadas, por lo que, dice, empiezan a aparecer algunos dolores producto de la edad y de haber sido un deportista de élite.

«Siempre tienes dolores de espalda y más si has jugado a fútbol muchos años. También hombros, piernas...», comenta en Radio Marca.

Sin embargo, ya no practica natación, y eso que en el pasado fue una actividad fundamental para él. «En las pretemporadas nadaba mucho y me venía muy bien, porque me ayudaba a llegar con un coeficiente muy bajo de grasa y no tiene impacto en las articulaciones», ensalza Cañizares.