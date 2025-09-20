Santi Cañizares se abre en canal y habla de así de la muerte de su hijo: «Yo sé que no es el final»

Santiago Cañizares es una de las figuras más reconocidas del fútbol español, tanto por su trayectoria como portero como por su papel actual en los medios. Su vida dio un vuelco en 2018, cuando perdió a su hijo pequeño tras una dura enfermedad.

Sobre este tema habló este viernes en 'Herrera en COPE', donde se abrió en canal con Alberto Herrera. Cañizares explicó cómo siente todavía la presencia de su hijo y cómo esa sensación le ha servido de guía en los momentos más difíciles. «Yo sé que la muerte no es el final. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque siento la presencia de mi hijo y porque cuando estoy muy mal, por ejemplo, pues le hago preguntas y él me aporta soluciones», confesó.

Durante la conversación, el exportero recordó que su hijo ya se mostraba distinto desde muy pequeño, con frases que hoy cobran un sentido especial. Contó cómo con apenas tres años le dijo un día en la puerta del colegio que no había venido a aprender, sino a enseñar, y que estaría «muy poquito tiempo» aquí.

El 23 de marzo de 2018, tras año y medio de lucha contra un tumor cerebral, el niño falleció. Cañizares relató que, pese al dolor, aquellos meses le permitieron entender que su hijo tenía otra misión, en otro lugar. «Yo pedí un hijo y Dios me dio tres, pero uno era para Él», reflexionó en antena, mostrando la serenidad con la que hoy habla de lo sucedido.

La tragedia también afectó a su vida personal

Tras trece años de matrimonio, Cañizares y su entonces esposa, Mayte García, terminaron separándose en 2021. Según explicó en COPE, el duelo los llevó por caminos diferentes, aunque siempre estarán unidos por el recuerdo de su hijo.

Los golpes no terminaron ahí. En 2024 perdió también a su madre, algo que mencionó con emoción al recordar que «la abuela se fue contigo», en referencia a su hijo. Además, se mostró preocupado por su padre, de 86 años, que todavía atraviesa con dificultad el proceso de duelo tras toda una vida junto a su mujer.