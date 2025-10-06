Santiago Cañizares, sobre su encuentro fortuito con José Luis Ábalos: «Me quería saludar...»

El caso Koldo sigue acaparando gran parte de la atención mediática, y son muchos los que en los últimos meses están dando su opinión al respecto. Uno de ellos es el exportero del Valencia y de la selección española, Santiago Cañizares, que recientemente, en una intervención en Tiempo de Juego de la COPE, ha relatado una anécdota que le ocurrió hace unos años con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

«Estaba comiendo en un restaurante en la carretera de Madrid y, al entrar, vi un despliegue tremendo», cuenta Cañizares. Intrigado, preguntó al encargado que qué ocurría, y este le respondió que había políticos comiendo en un salón privado. «Cuando terminé, me iba a levantar para marcharme y se me acercó un guardaespaldas que me dijo que el señor Ábalos quería saludarme», explica.

«Le dije que tenía prisa, que debía llegar a Valencia y que llegaba tarde», comenta Cañizares, señalando que, pese a la insistencia, decidió marcharse sin entrar. En ese momento, Paco González, director del programa, le pregunta entre risas si ya sospechaba algo de lo que años después se sabría, a lo que Cañizares responde que «era un pelín ya sospechoso», aunque matiza que lo que realmente le molestó fue la prepotencia que percibió.

«Esa forma de actuar, de tener un salón privado lleno de escoltas de pie mirando cómo comemos e incomodándonos, y que encima me haces levantarme e ir a mí a saludarte», concluye Cañizares.