Santi Cañizares anuncia su boda con Noemí, su novia desde hace cuatro meses: «Me caso con una extraordinaria mujer»

¡Suenan campanas de boda! Durante su intervención en el programa 'El Partidazo de COPE', Santi Cañizares anunció que se casará con Noemí, la mujer que conoció hace apenas cuatro meses. «Sí, señor, me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer», aseguró visiblemente emocionado.

Su relación comenzó a principios de mayo y desde entonces ha crecido a pasos agingantados. «Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya», explicó el exfutbolista, quien además reveló que ambos se conocieron a través de las redes sociales.

Además, el exportero reveló que la ceremonia se llevará a cabo el 14 de noviembre de este año en Valencia, ciudad que ha estado muy ligada a la trayectoria profesional del exfutbolista. «Estoy atravesando quizás el mejor momento de mi vida», expresó y agregó que, a pesar de su felicidad, no tiene planes de volver a ser padre.

Este sería el cuarto matrimonio de Santiago, que anteriormente estuvo casado con Marina Conchello, con quien tuvo tres hijos, y con Mayte García, madre de sus cuatro hijos más pequeños. La rapidez con la que ha surgido esta relación demuestra que, tras un periodo difícil por la ruptura de su anterior pareja y el doloroso recuerdo de la pérdida de su hijo en 2018, ha encontrado de nuevo la ilusión en el amor.

«He roto mi relación con mi pareja que para mí era mi mujer. Estoy pasando por un momento difícil. Las cosas del amor son durísimas. No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado», expresaba Cañizares el pasado abril. «Llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa. He perdido seis kilos», añadió en entrevista con 'Radio Marca'.

Sin embargo, esa tristeza ha quedado atrás y ahora está a puertas de sellar su amor con su novia, Noemí, cuya vida privada se mantiene alejada de los focos. Pero lo que sí es seguro, es que ha irrumpido en la vida de Cañizares con fuerza y complicidad, convirtiéndose en su gran apoyo en esta nueva etapa.

La noticia ha causado sorpresa y expectación entre seguidores y compañeros, que se preparan para una boda que promete ser uno de los momentos más emotivos del año en Valencia.