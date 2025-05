Maldini da su predicción para el ganador del Balón de Oro 2025: «No ha habido un jugador más...»

Con la temporada de fútbol ya casi terminada, a falta del Mundial de Clubes y la final de la Champions, los aficionados a este deporte ya fijan su mirada en los próximos meses. A la espera de ver cómo se refuerzan los equipos durante el mercado de fichajes, son muchos los que apuntan ya a una fecha marcada en el calendario: el lunes 22 de septiembre, día en el que se celebra 69ª edición de la gala del Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso del fútbol.

Tras la discutida victoria de Rodri el pasado año y el plantón del Real Madrid y de Vinicius Jr. a la organización, la elección del premio ha pasado por uno de sus peores momentos a nivel de credibilidad para los fanáticos. A pesar de ello, en los últimos días hemos visto a muchos expertos vaticinando ya cuáles son los principales candidatos que lucharán por hacerse con él en el emblemático Théâtre du Châtelet de París.

El de este 2025 será uno de los trofeos más reñidos de los últimos años, con muchos aspirantes que siguen agrandando sus estadísticas y su palmarés en busca de hacerse con él. No obstante, para analistas como Julio Maldonado, más conocido bajo el apodo de 'Maldini', ya hay algunos nombres que resuenan con más posibilidades a la hora de hacerse

Con la intención de dilucidar algunas dudas sobre los favoritos para ganar el Balón de Oro, el periodista deportivo ha publicado un vídeo en su canal de YouTube. Allí, ha vaticinado los siete jugadores con más papeletas para luchar por el galardón que acredita al mejor futbolista del mundo y que ya ha encumbrado a muchos de los más grandes de la historia de este deporte.

Maldini da los candidatos favoritos para ganar el Balón de Oro 2025

Maldini ha recordado que la carrera del Balón de Oro ha ido cambiando a lo largo de la temporada en función de lo que ha ido pasando. Así, mientras que algunos aspirantes han cogido carrerilla por su buen desempeño en las competiciones, otros se han ido desinflando, ya sea por lesiones, derrotas contundentes o falta de títulos.

Para el periodista sólo quedan siete que pueden luchar por él: Lautaro, Pedri, Lewandowski, Mbappé, Dembelé, Raphinha y Lamine Yamal. «Me parece muy difícil que no sea uno de estos», ha asegurado en su vídeo el comentarista de Movistar Plus+, que ha explicado que todavía puede cambiar el pronóstico con lo que suceda en la final de Champions, el Mundial de Clubes o la Nations League.

El analista de fútbol ha colocado en última posición de los contendientes a Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, que podría seguir escalando dependiendo de su desempeño en el Calcio y en la final de Champions. «Tiene un 2% de ganar el Balón de Oro, aunque es un futbolista fundamental de un finalista de la Champions. Tiene posibilidad seria de crecer bastante», ha recordado Maldini.

Le sigue Robert Lewandowski, el '9' del Barcelona, con un 3%, al que le han penalizado las lesiones en el tramo final de la temporada y el haberse alejado de la lucha por ser el 'pichichi' de LaLiga: «Cuando se han decidido los títulos, no ha estado o prácticamente no ha jugado», ha justificado sobre la baja posición del polaco en la pelea.

El quinto lugar para Maldini lo ocuparía Kylian Mbappé, que se ha salido en su primera temporada como futbolista merengue: «Ya sé que el Madrid ha hecho una temporada mala, pero todavía puede mejorarla en el Mundial de Clubes, que tiene su prestigio, y Mbappé ahí se puede salir. Estamos hablando del máximo goleador de LaLiga y del mejor jugador del Real Madrid en la temporada. Le doy un 5%», ha sentenciado sobre las opciones del astro galo en la pelea por el Balón de Oro.

A pesar de su gran temporada, Julio Maldonado ha colocado cuarto a Pedri, al que considera «el mejor centrocampista del mundo» y uno de los grandes aspirantes al galardón: «A mí Pedri me parece un espectáculo, yo no digo que no se lo daría a él, si fuera por mí estaría más arriba [...] Metiéndome en la cabeza de los que votan, suelen votar por delanteros, por jugadores que llaman más la atención. Le voy a dar un 15%».

El top 3 para el premio lo abre Ousmane Dembelé, la gran estrella del PSG, que cuenta con unas cifras impresionantes tras una temporada espectacular. El galo, clasificado para la final de la Champions, tiene serias posibilidades de hacerse con el premio, especialmente si levanta la Copa de Europa con el club liderado por Luis Enrique: «Ha sido decisivo en los partidos más importantes de la temporada. Le doy un 20%, aunque si gana la Champions el PSG con sus goles, crecerá. Igual hasta lo puede ganar», ha asegurado el periodista.

Raphinha ocupa la segunda posición del ranking de Maldini, con unos números espectaculares en ataque: 34 goles y 25 asistencias para el brasileño del FC Barcelona. «Hay cosas que no son tan demostrables con cifras, que es el trabajo que tiene, cómo tira del equipo, lo que trabaja sin balón, como ayuda en la presión... Todo eso que hace Raphinha me hace darle un 25% de posibilidades de ser el Balón de Oro», ha concretado este al hablar del segundo favorito para hacerse con el premio.

Este será el ganador del Balón de Oro 2025 según Maldini

Al igual que para otros, Maldini ha colocado a Lamine Yamal, la joven estrella azulgrana, como máximo aspirante a ganar el Balón de Oro: «No ha habido un jugador más desequilibrante en Europa que Lamine Yamal. Ya sé que el Barça no juega la final, pero es que, si los votantes del Balón de Oro han visto las semifinales, habrán visto las dos exhibiciones de Lamine en Champions».

El excelente rendimiento del extremo español, que también conquistó la Eurocopa con España el pasado verano, le ha colocado como uno de los mejor posicionados en la batalla. Así, el analista futbolístico ha decidido otorgarle un 30% de posibilidades al astro de 17 años: «Cuenta mucho la edad, el ser tan joven a los votantes les va a hacer ver que tiene doble mérito. Le veo como principal favorito para ganar el Balón de Oro, a pesar de que el Barça no va a ganar la Champions ni va a jugar el Mundial de Clubes».

Ranking para el Balón de Oro 2025 según Maldini 1. Lamine Yamal (FC Barcelona) - 30% de probabilidad

2. Raphinha (FC Barcelona) - 25% de probabilidad

3. Ousmane Dembelé (PSG) - 20% de probabilidad

4. Pedri (FC Barcelona) - 15% de probabilidad

5. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 5% de probabilidad

6. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 3% de probabilidad

7. Lautaro Martínez - 2% de probabilidad

Aún así, Julio Maldonado ha recordado que todavía quedan varios meses para la entrega del premio y que, dependiendo del rendimiento, las tornas podrían cambiar: «Ya veremos qué pasa con la final de Champions, si la gana el PSG, puede ganarlo Dembélé. Al Barcelona le interesa que gane el Inter», ha sentenciado el periodista sobre lo que debe suceder para que Yamal levante su primera estatuilla dorada.