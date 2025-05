La exnovia de un histórico jugador del F.C. Barcelona denuncia lo que sufrió durante su relación: «No me atrevía a salir a la calle»

A menudo se habla de los desafíos a los que se enfrentan los jugadores de fútbol de primer nivel, pero no es tan habitual hacer referencia a las dificultades que atraviesan las parejas de los futbolistas. Ellas, en ocasiones, se ven obligadas a dejar su vida de lado por sus novios y a sufrir los estragos de estar en el centro del foco mediático.

Esto es lo que le sucedió a Blanca Cusiné Morell, expareja del exjugador del FC Barcelona Bojan Krkić quien, durante su relación con el exfutbolista tuvo que hacer frente a críticas que le llevaron a pensar que «no era suficiente para un futbolista de este nivel», tal y como ha relatado en el podcast 'Búscate la vida', presentado por Eric Ponce y el millionario José Elías.

Blanca y Bojan se conocieron siendo solo unos niños, ya que ambos acudían al mismo colegio en Mollerussa, municipio de la provincia de Lérida. «Me enamoré con seis años», cuenta en el podcast. Sin embargo, el exjugador del Barça se mudó a Barcelona y ambos se distanciaron.

Tiempo después, se produjo el reencuentro. «Mi padre compró tres asientos en el Camp Nou y un día cuando estaba sentada dije: '¿Te imaginas que veo a Bojan como espectador?'. Me giro y él tenía sus asientos en la fila de detrás», cuenta Blanca, que acudía a cada partido con la motivación de ver al joven: «Siempre le decía: 'Algún día te veré jugar aquí en el campo'. Y él me decía: 'Bueno, ya veremos'».

Las duras críticas por su físico

De forma muy prematura, Bojan Krkić comenzó a destacar en las categorías inferiores del F.C. Barcelona, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la historia del club. «Ya en la cantera del Barça era el que despuntaba», señala Blanca en el podcast.

Sin embargo, este éxito fulgurante propició una importante crisis en el jugador. «Llega el primer año al Barça con un equipo que estaba destrozado, la época de Ronaldinho y Samuel Eto'o, y él era luz. La gente lo vio como la estrella, lo pasó muy mal en el vestuario», explicó Blanca, que contó que, con solo 17 años, el joven comenzó a sufrir ataques de ansiedad: «Pasó una época de ansiedad fuerte y de no poder salir a la calle».

Bojan Krkic en un partido del F.C.Barcelona en 2008 ASSOCAITED PRESS

Sus ataques de ansiedad coincidieron con su convocatoria para jugar en la Selección española en la Eurocopa de 2008, una petición que tuvo que declinar, alegando simplemente motivos personales. Ese verano, el futbolista se marchó con Blanca de viaje a Formentera, donde fueron fotografiados por la revista 'Lecturas'. Ahí comenzó el calvario para la joven.

«Me escribe mi madre, estaba una clase de Ingeniería, para decirme que salía en 'Lecturas' y no muy bien. Estaba temblando, miro la revista y había 6 páginas con fotos que yo no salía muy agraciada», explica. A partir de ahí, comenzaron las duras críticas: «Recibía cada día unos 100 mensajes de que yo era muy fea, se metían con mi pelo, con mi nariz, con mi culo...».

Todo ello provocó importantes problemas de autoestima en Blanca: «Me cogí un poco de que yo no era suficiente para un futbolista de este nivel, que todos tienen mujeres modelos y me tocó muchísimo la autoestima a tal punto que no me atrevía a salir a la calle ni a ir con él».

Dejar su trabajo y ser madre: «Ha sido muy difícil»

Durante esa época, Bojan priorizó su carrera como futbolista, mientras que Blanca siguió trabajando, algo que podía traerle problemas: «Tenía muy claro que quería seguir con mi trabajo y esto no era compatible con la vida de un futbolista, que las mujeres, la mayoría, lo dejan todo y se van a vivir con ellos».

Fue una etapa muy complicada en la vida de Blanca. «Es la primera vez que hablo de ello, he transitado unos años muy duros, ha sido muy difícil», lamentó la exnovia de Bojan, visiblemente emocionada.

La presión llegó a su punto más álgido un día en el que, con motivo del fichaje de Bojan por la liga americana de fútbol, los coaches de su pareja le sentaron: «Me dijeron: 'Tiene que firmar este contrato en Canadá, pero no irá si no vas tú'».

Entonces, comenzaron las presiones por dejar su trabajo y ser madre, ya que el equipo del futbolista le decía «ya tenéis una edad, tú tienes que crear una familia y tienes que dejar tu trabajo porque no te has centrado, estás trabajando demasiado...».

Da la circunstancia de que Blanca fue diagnosticada de endometriosis, una enfermedad que afecta a la fertilidad: «Me dijeron los coaches: 'Esta enfermedad te la has autogenerado tú porque en realidad quieres ser madre, pero estás trabajando tanto que no te estás centrando en hacer una familia'».

«Yo allí estaba destrozada interiormente porque había sufrido mucho con esta relación», señala la expareja de Bojan, que nunca abandonó su pasión profesional y es ahora CEO de una empresa de referencia en el sector agrícola.