Maldini se moja sobre el descenso en LaLiga y elige entre Espanyol y Leganés para bajar a Segunda División: «Tengo que dar favorito a...»

Tras una intensa temporada de emociones, alegrías y decepciones, este fin de semana LaLiga EA Sports 2024/2025 llega a su fin con la disputa de la última jornada. El F.C. Barcelona se proclamó campeón hace ya varias semanas y, con las primeras posiciones de la competición doméstica ya decididas, los ojos estarán puestos en la lucha por la permanencia.

Todavía queda por elegir el equipo que se hará con la última plaza de descenso a Segunda División, con dos clubes batallando por mantenerse en la máxima categoría del fútbol nacional: RCD Espanyol y Leganés. Ambos equipos, recién ascendidos a la categoría, se jugarán esta tarde en sus últimos encuentros, ante UD Las Palmas y Real Valladolid (ya descendidos) respectivamente, la posibilidad de quedarse un año más en la élite.

Los barceloneses, que ocupan momentáneamente la 17ª posición, parte con ventaja para mantener su plaza en LaLiga para la próxima temporada. Los de Manolo González cuentan ahora mismo con 39 puntos, dos más que sus rivales en la permanencia, por lo que con una victoria ante el club canario les bastaría para mantenerse un año más.

Más complicado lo tendrán los madrileños, con 37 puntos, que no sólo tendrán que vencer obligatoriamente al conjunto pucelano en Leganés para mantener las opciones. Los pepineros dependerán directamente de lo que suceda esa misma tarde en Barcelona: a los de Borja Jiménez les bastará con un empate o una derrota del Espanyol para adelantarlos en la clasificación.

A la espera de ver lo que sucede el RCDE Stadium y Butarque, son muchos los expertos que han empezado a hablar ya de opciones de cara al descenso. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el periodista Julio Maldonado, más conocido como Maldini, todo un experto en lo que a fútbol se refiere.

Maldini analiza la lucha por la permanencia en LaLiga entre Espanyol y Leganés

El analista deportivo, fiel seguidor y abonado del Leganés, ha examinado en su canal de YouTube Mundo Maldini la última jornada de LaLiga, haciendo especial hincapié en la lucha por la permanencia. «Falta por decidir una plaza del descenso. Entramos en terreno complicado», ha dicho el aficionado al deporte rey en España antes de pasar a afrontar el tema.

El comentarista de Movistar+ ha analizado en primer lugar el encuentro que enfrentará al Espanyol contra el UD Las Palmas. Con el corazón dividido, Maldini ha bromeado sobre la posibilidad de que los canarios le hagan «un último favor» al Leganés: «Tengo un montón de amigos del Espanyol, pero ya sabéis que yo soy del Leganés. Vendría bien que no ganara el Espanyol, pero sinceramente, que gane el mejor».

A pesar de esta pequeña mofa, el periodista deportivo ha insistido en que será una batalla complicada. «Al final yo siempre digo lo mismo, cuando acabe LaLiga, el que haya descendido, ha descendido con justicia. El que se salve se salva con justicia. Que gane el mejor», ha sentenciado.

Este será el equipo que desciende a Segunda División según los cálculos de Maldini

En cuanto al resultado del partido, Maldini ha colocado a los de Manolo González como claros aspirantes a asegurar la permanencia. «El Espanyol ganando se salva ante un equipo descendido. Tengo que dar favorito al Espanyol, va a ser un partido tremendo», ha explicado el experto en fútbol internacional, dando un 70% de posibilidades de vencer al club catalán.

Similar ha sido el análisis que le ha hecho sobre el Leganés en su batalla contra el Real Valladolid, que se juega a la misma hora: «Sufriré con todos vosotros, amigos pepineros. El Real Valladolid lleva bastante tiempo descendido, pero está peleando bastante bien a pesar del descenso. Le voy a dar 70% al Leganés, 20% al empate y 10% al Real Valladolid».

Si se cumplen los pronósticos de Maldini y ambos contendientes vencen en sus respectivos encuentros, el equipo que se hará con la permanencia finalmente será el Espanyol, al que le basta con ganar su partido para asegurar su posición. Cualquier otro resultado, sumado a una posible victoria del Leganés, dará opciones a los madrileños de mantener su puesto en LaLiga un año más.

«Voy a estar muy nervioso, no me suelo poner nervioso con el fútbol, pero este es un caso claro», ha asegurado el periodista, un habitual en las gradas del Leganés, que no podrá estar en Butarque por compromisos laborales.