Un Barça calcinado gana la Liga

El Espanyol intentó desde el principio ser intenso contra el control visitante pero regalaba el balón, se desprendía de él con demasiada facilidad. El Barça especulaba con el partido sin prisa por resolverlo y daba la sensación de que haría lo suficiente cuando lo necesitara. ... Griterío del público insultante con el Barcelona. Insultante y poco original.

La primera la tuvieron los locales, con una muy precisa de Roberto, que corrió mucho y bien para habilitar a Urko, que chutó fuera por muy poco. Bello movimiento táctico, atacando al Barça desde la segunda línea, que es lo que más le desnuda defensivamente. La sombra de la tragedia planeó sobre Cornellà por el atropello de una señora que al ser advertida por los aficionados que acudían al estadio que no podía circular por aquella calle en día de partido, en lugar de desistir aceleró y causó 13 heridos: algunos de ellos quedaron inconscientes al ser arrastrados más de veinte metros por el suelo, y otros sufrieron fracturas, uno de ellos de fémur. No se sufrió por la vida de nadie pero la conductora fue enmanillada y detenida. El partido quedó suspendido unos instantes, breves, y tras informar los Mossos al árbitro, de que se trataba de un «accidente de tráfico», y que no había fallecidos, se volvió al juego.

Tuvo la segunda el Espanyol, pero Puado remató con poco acierto. El primer gesto curioso de la noche lo propició un disparo de Lewandowski, que se fue a la derecha de Joan García y Lamine Yamal se atrevió a reprocharle que no se la pasara. ¿Tiene la joven estrella los galones para desafiar a un veterano, autor de 40 goles de esta temporada, o es todavía un menor de edad con poca educación en el debido respeto?

El Espanyol continuó golpeando con contras profundas y bien trenzadas, usando el balón con inteligencia y habilidad cuando lo controlaba. Tec salvó de una gran parada un buen disparo de -otra vez- Puado. El Barça jugaba a medio gas: lo suficientemente mal para que el Espanyol pudiera coquetear con adelantarse pero con mordiente de sobra para remediarlo de un latigazo -o de los que le hicieran falta-. Jugar contra un equipo así ha de ser desmoralizante.

El Barça, de todos modos, no estaba dulce en el último acto: lo que le costaba era la conexión con sus delanteros. Partido igualado, lo que era decir mucho de un Espanyol inspirado, y muy comprometido en las ayudas defensivas, y poco de un Barcelona con más balón pero sin cambios de ritmo y sin profundidad, que parecía tener un interés sólo moderado en ganar el partido y por lo tanto La Liga. El termómetro es Lamine Yamal: cuando no está motivado porque el partido no es lo suficientemente importante para su merced, el equipo pierde el brillo y la emergencia.

De Jong falló otra vez en la línea el fuera de juego y sólo la torpeza y la falta de talento en el ataque local mantuvo el empate a cero. Ninguno de los dos equipos se fue al descanso con lo que esperaban de la noche: ni el título de Liga ni la salvación.

Tras el descanso Balde entró por Gerard Martín y Pau Cubarsí sustituyó a Araujo, lesionado. El Espanyol cuando es inferior se repliega y da al rival la sensación de un falso dominio. Anoche trabajó con esmero para conseguirlo como el día del Madrid, pero todo se esfumó cuando en un momento de genialidad Lamine Yamal decidió aterrizar en la noche, se tomó en serio una jugada -una sola- y de un disparo parabólico, prodigioso, exacto, coló por la escuadra el primero de la noche y acercó a su equipo al título de Liga del modo estelar en que sólo pueden hacerlo los elegidos.

El Espanyol continuó picando piedra pero Puado, que se tomaba mucho más en serio el partido, no es Lamine Yamal y fallaba todo lo que tenía por fácil (o no muy complicado) que pudiera parecer. Muy decepcionante Dani Olmo, que cada vez se entiende más y mejor por qué nos lo vendieron con un lazo; aunque el sustituido, por Fermín, fue Lewandowski. Los locales lo continuaban intentando, animados por su entrenador, y Jofre entró por Roca tal como Pere Milla había entrado minutos antes por Pol Lozano. El Barça jugaba con fuego por sus constantes pérdidas de balón y pases precipitados y poco finos.

Junto con el instante de luz a Lamine Yamal, y sólo a él, debida, el mejor del Barcelona era Tec. Eso siempre quiere decir algo, y no muy halagüeño. Dani Olmo y Christensen fueron cambiados por Gavi y Héctor Fort. En un lance absurdo e incomprensible en un jugador serio, Cabrera vio la merecida roja directa por agresión a Lamine Yamal. No hacía ninguna falta, tenía la posición ganada, y en un momento tan delicado para su equipo, teniendo posibilidades de empatar nada menos que con el Barça, dejó a los suyos con uno menos y con la permanencia en el aire. Era la primera expulsión por roja directa del Espanyol esta temporada.

Al Barça le faltaba gas, gasolina, le faltaba todo contra un Espanyol que le amenazaba hasta con uno menos, y que si no conseguía empatar era por su patológica falta de acierto en el último acto. Una vez y otra los blanquiazules se estrellaban contra nada más que su propia incompetencia y Fermín marcó el segundo de un Barça agotado, calcinado que confirmó arrastrándose la meritoria primera Liga de la era Flick.