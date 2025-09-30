Juan del Val dice lo que muchos españoles piensan sobre los toreros Morante de la Puebla y Roca Rey: «Eso es lo importante»

La Feria de San Miguel colgó el cartel de 'no hay entradas' este pasado domingo 28 de septiembre en lo que estaba destinado a ser una cita para el recuerdo de los amantes de la tauromaquia: el reencuentro entre Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey en La Maestranza de Sevilla. Ambos toreros llegaban como cabeza de cartel y le iban a dar la alternativa a Javier Zulueta, la primera vez después de sus recientes desencuentros.

Esta batalla entre ambos diestros comenzó a finales del pasado julio cuando, según contó el torero sevillano posteriormente, Roca Rey le vetó para una corrida en Santander. En aquel momento, al enterarse de que Cayetano no iba a torear por una lesión, Morante llamó a la alcaldesa y se ofreció para ocupar su lugar en el cartel junto al peruano y Juan Ortega. No obstante, cuando el de Lima supo que torearían juntos, pidió supuestamente que no fuera así y que se eligiera a otro torero para ocupar el sitio.

«Le dijimos que si ellos lo tenían a bien, quería torear la sustitución de Cayetano, ya que la tarde mía anterior, que fue un mano a mano con Ortega, no había tenido suerte con los toros. La sorpresa fue que cuando se lo dijeron a Roca Rey, él dijo que no. Eso no me gustó, pero así fue la historia. No está bien que Roca Rey diga que no quería torear conmigo en Santander. Eso es todo», reveló Morante de la Puebla a ABC el pasado agosto.

Diferente fue la versión de Roca Rey, que negó que existiera ningún veto en la corrida cántabra. «La empresa es la que pone a cada torero y nos comunicó la misma mañana de la corrida de Victorino la ausencia de Cayetano. Nos pidió que fuéramos pensando quién podría ser su sustituto. Nosotros pedimos una cosa lógica, que era esperar a la finalización de la corrida por si había un triunfador, y así fue. Triunfó El Cid, nos comunicaron el interés de ponerlo allí mismo y no tuvimos objeciones», justificó en declaraciones a este periódico tras el estallido de la polémica.

La ruptura entre ambos no había hecho más que comenzar y su siguiente encuentro, esta vez en El Puerto de Santa María (Cádiz) el pasado 9 de agosto, no hizo más que agravar la situación. En aquel momento, el latinoamericano hizo el quite que toreaba Morante tras el tercer pullazo, cuando había pasado su turno, lo que molestó al diestro sevillano, que se lo recriminó a Roca Rey. Un enfado ante el que Roca Rey respondió: «Maestro, fúmate un purito despacito».

Juan del Val, muy claro sobre la polémica entre Morante de la Puebla y Roca Rey

Tras meses de guerra, Morante de la Puebla y Roca Rey sellaron la paz este pasado domingo en La Maestranza, donde acudió a verles Juan del Val, todo un amante de las corridas de toros. El periodista taurino, al que se le puede ver habitualmente en las plazas de toda España, no quiso perderse esta cita histórica en la capital hispalense, que suponía el reencuentro de dos de las figuras más destacadas de este ámbito cultural.

Noticia Relacionada Morante y Roca Rey hacen las paces en Sevilla S. T. Tras conversar en el tercio de varas del último toro de Zulueta de forma amigable, han escenificado un abrazo y la plaza les ha ovacionado

A su entrada a la mítica plaza de toros andaluza, los micrófonos de Europa Press le preguntaron al marido de Nuria Roca por lo que esperaba del cierre de la Feria de San Miguel. A ojos del famoso colaborador de 'El Hormiguero', la lluvia no podía empañar un día como este: «Hay tardes importantes con lluvia, o sea que yo creo que lo importante es que los toros embistan».

El citado medio también quiso preguntar a Juan del Val por la polémica que había envuelto hace unos meses a los dos cabezas de cartel, Morante de la Puebla y Roca Rey. Ante esta cuestión, el escritor no dudó en pronunciarse sobre los enfrentamientos entre ambos. «Yo creo que al final son toreros, son dos grandiosos toreros, y lo importante es ver la competencia en el ruedo, eso es lo importante», concluyó este.