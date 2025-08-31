Suscríbete a
ENTREVISTA A MORANTE DE LA PUEBLA

José Antonio Morante de la Puebla: «Roca me dijo lo del purito con guasa y me sentó peor»

El maestro explica su relación con el peruano analizando lo sucedido aquella tarde en la plaza de El Puerto de Santa María

Morante de la Puebla enciende un puro ABC
Alberto García Reyes

Sevilla

-Usted acusó a Roca Rey de vetarle en Santander. ¿Qué pasó exactamente?

-En Santander me enteré por la prensa de que Cayetano no iba y llamamos al empresario, que en ese momento no cogía el teléfono, así que llamamos a la alcaldesa, con ... la que tengo muy buena relación porque es muy taurina y muy cariñosa con los toreros. Le dijimos que si ellos lo tenían a bien, quería torear la sustitución de Cayetano, ya que la tarde mía anterior, que fue un mano a mano con Ortega, no había tenido suerte con los toros. La sorpresa fue que cuando se lo dijeron a Roca Rey, él dijo que no. Eso no me gustó, pero así fue la historia.

