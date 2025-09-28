Morante y Roca Rey hacen las paces en Sevilla

Morante y Roca Rey han sellado la paz este domingo en la plaza de toros de Sevilla en la última corrida de la Feria de San Miguel. En concreto, el momento ha sido cuando ambos maestros han estado conversando de forma amigable en el tercio de varas del último toro de Javier Zulueta, tras lo cual han escenificado un abrazo y la plaza los ha ovacionado.

Desde la grada 5 una persona del público ha gritado: «¡Un besito!», frase que se ha escuchado en toda la plaza.

Hay que recordar que el enfrentamiento entre ambos diestros se produjo el pasado 9 de agosto en la corrida en la que ambos torearon en El Puerto de Santa María, de la que salieron a hombros los tres toreros que lidiaban: Morante, Roca Rey y Daniel Crespo.

Roca Rey hizo el quite que toreaba Morante tras el tercer pullazo, cuando había pasado su turno, lo que enfadó al diestro sevillano, que se lo recriminó a Roca Rey. A lo que el peruano respondió: «Maestro, fúmate un purito despacito». Para esta corrida se había colgado el cartel de no hay billetes con mucha antelación.

En la entrevista que Morante concedió a ABC el pasado mes de agosto, se le preguntaba al maestro cuando acusó a Roca Rey de vetarlo en Santander. El de la Puebla respondió que al enterarse de que Cayetano no iba a torear, Morante llamó a la alcaldesa, con la que tengo muy buena relación porque es muy taurina y muy cariñosa con los toreros: «Le dijimos que si ellos lo tenían a bien, quería torear la sustitución de Cayetano, ya que la tarde mía anterior, que fue un mano a mano con Ortega, no había tenido suerte con los toros. La sorpresa fue que cuando se lo dijeron a Roca Rey, él dijo que no. Eso no me gustó, pero así fue la historia». Igualmente dijo de Roca que «es un torero que está en el cartel y el empresario tiene que contar con él porque si no, no sería lo correcto. No está bien que Roca Rey diga que no quería torear conmigo en Santander. Eso es todo».

Por su parte, Roca Rey había concedido otra entrevista a ABC a finales de julio en la que se le preguntaba por su veto a Morante en Santander. El maestro peruano contestó entonces que «no es cierto. La empresa es la que pone a cada torero y nos comunicó la misma mañana de la corrida de Victorino la ausencia de Cayetano. Nos pidió que fuéramos pensando quién podría ser su sustituto, para decidirlo junto con Juan Ortega y la propia empresa, que además es quien apodera a Juan, y se pudiera llegar a un acuerdo. Nosotros pedimos una cosa lógica, que era esperar a la finalización de la corrida por si había un triunfador, y así fue. Triunfó El Cid, nos comunicaron el interés de ponerlo allí mismo y no tuvimos objeciones». En aquella misma entrevista, Roca decía que «yo a Morante lo respeto muchísimo y en el ruedo lo admiro todavía más. ¿Quién no va a admirar a Morante?».