Un experto en energía avisa sobre las ofertas del mercado antes de cambiar de compañía de la luz: «No todo lo que brilla es oro»

El precio de la electricidad es uno de los aspectos más sensibles para los ciudadanos ya que un sobrecoste en la factura puede significar un duro golpe para el bolsillo. Es por ello, que muchas personas buscan las mejores ofertas para reducir sus facturas y ... aumentar las opciones de ahorro.

De hecho, según la CNMV casi una de cada cuatro familias decidió cambiarse de compañía eléctrica en el año 2024, aunque no siempre lo hacen con la suficiente información.

Un experto avisa sobre las ofertas si quieres cambiar de compañía de la luz

Andrés Gil, experto en el mercado energético de Octopus Energy, señala que las técnicas de marketing de las compañías eléctricas han cambiado: «Antes ofrecían como complementos los seguros de mantenimiento y reparaciones, pero ahora van mucho más allá». Se refiere el experto a ofertas que van desde pruebas de servicios de streming o posibilidad de asistir a diversos eventos de entretenimiento.

Algunos pueden estar seducidos por este tipo de ofertas, pero Gil avisa: «No todo lo que brilla es oro y el consumidor debe prestar más atención al precio real de la electricidad que consume». De hecho, desde Octopus señalan que más del 85% de los hogares españoles podrían ahorrar si revisan la factura. Añade Gil que seis de cada diez hogares en España tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.

Otros consejos a tener en cuenta sobre la factura de la luz

De esta manera, es especialmente importante, al igual que el precio del kilovatio, la claridad y la accesibilidad. El experto recomienda también que las familias programen sus consumos y los ajusten a los mayores momentos de generación de energía verde. Además, para quienes tengan o estén interesados en un vehículo eléctrico recomienda fijarse en ofertas que aprovechen mejor la recarga inteligente: «Puede suponer una gran diferencia».

Así, para el experto de Octopus, «los servicios extra como plataformas de streaming pueden terminar siendo un espejismo que distraiga al consumidor». Lo verdaderamente relevante, explica, es el coste de la electricidad y lo que más pese en la factura siempre será el consumo real de kilovatios.