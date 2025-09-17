Suscribete a
Elevar la inversión en redes eléctricas bajaría la factura de la luz y enchufaría 23.000 millones a la economía

España necesita mejorar su sistema eléctrico, aunque para ello se requiere una mayor apuesta, tal y como reclaman las empresas

El apagón del pasado abril ha puesto de manifiesto que se debe reforzar la actual red eléctrica

La importancia de las redes ABC
Raúl Masa

Las redes eléctricas están de plena actualidad. El boom de las renovables, y la entrada de nuevas industrias que requieren más consumo de energía ha llevado a las empresas distribuidoras a poner de relieve una realidad: para que no haya un colapso en ... la red se requiere de mayor aporte económico. Un dinero que llega, en gran medida, a través de la parte fija de la factura. Para compensar esa situación, desde el sector aseguran que una mayor inversión atraerá bajadas en el recibo de los consumidores y un impacto de 23.000 millones de euros para la economía española.

