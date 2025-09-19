Unos estadounidenses prueban la tarta de queso de Asturias y opinan: «Creo que me he muerto»

El postre es casi una institución en nuestro país. Para muchos, da igual lo que hayas comido, siempre habrá un hueco para el postre.

Fruta, helado, flan, yogur, natillas o tarta de cualquier tipo son solo algunas de las opciones que podemos tomar después de la comida o la cena, tanto en casa como en un restaurante o bar.

Centrándonos en las tartas, estas se llevan el gran protagonismo sobre todo cuando comemos fuera de casa y, en los últimos años, parece que la gran elegida y favorita de una notable mayoría es la de un tipo en concreto: la de queso.

Podemos encontrarnos tartas de queso o 'cheesecakes' de diferentes tipos: las de estilo neoyorquino que suele llevar base de galletas y tiene una textura densa, la que lleva mermelada o salsa de frutas, normalmente frutos rojos o fresa, la japonesa, muy esponjosa y ligera, la que no se hace al horno y se cuaja en la nevera, o la tarta de queso al horno, que muchos identifican con el estilo vasco o de zonas del norte y tiene un sabor a queso más intenso.

Esta última es la que más suele triunfar en muchos establecimientos españoles. Dulce pero no mucho, con o sin galleta y casi líquida o algo más cuajada, este tipo de tarta de queso hace las delicias de los amantes de los postres y las meriendas.

Unos estadounidenses se quedan encantados al probar la tarta de queso en Asturias

Tanto es así, que probarla por primera vez para alguien parece haberse convertido en toda una experiencia. Eso es lo que plasmó en un vídeo de TikTok Sophie, una joven estadonunidense viviendo en España que ha recibido la visita de sus padres y, tal como enseña, fueron a un restaurante en Asturias.

Allí pudieron degustar platos típicos españoles pero, por lo que se muestra en la publicación de la red social china, destacó un momento concreto: «Mis padres estadounidenses prueban una tarta de queso de verdad de Asturias», escribía Sophie en su vídeo.

Así, las imágenes muestran a la pareja degustando este postre y gesticulando de manera que se entiende que les ha encantado. Esto se confirma cuando, el padre de la chica, exclama: «Creo que he muerto y estoy en el cielo», una crítica más que positiva del bocado que acaba de saborear, una tarta de queso al horno que, aunque no indican de qué tipo es, la imágenes muestran como horneada, cuajada pero cremosa y de un tono dorado que la hace muy apetecible.