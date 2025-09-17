Unos estadounidenses prueban por primera vez las croquetas en España y opinan sobre este plato: «Madre mía»
Una española de intercambio en Estados Unidos ha llevado a cabo la iniciativa
Una abuela explica su receta para cocinar croquetas por menos de 9 céntimos
Una española en Estados Unidos cuenta lo que muchos no se atreven a decir sobre el país
¿Alguna vez te has negado a probar comida de otro país por el olor, sabor, la textura o por experiencias negativas anteriores? Es muy posible, porque es un comportamiento que se da con cierta frecuencia, sobre todo, en la infancia, aunque puede persistir durante una edad adulta.
En algunos países se interpreta, incluso, como una falta de respeto hacia esa cultura, aunque la propia persona no tenga nada en contra de las costumbres locales.
Ahora bien, ese rechazo inicial puede derivar unos años más tarde en un gusto por esa comida hasta el punto de preguntarse cómo es posible que previamente no hubiera querido probarlo. No es lo que ha ocurrido, o al menos, que se sepa, con una familia estadounidense y unas croquetas.
Emma Martín es una española que se encuentra de intercambio en Estados Unidos para el curso 2025-26. En uno de sus últimos vídeos ha mostrado cómo la familia que le ha acogido reaccionó al probar por primera vez unas croquetas.
Lo que dicen estos estadounidenses sobre las croquetas
La verdad es que más que lo dice esta familia estadounidense sobre las croquetas, es lo que hacen. Sus gestos, como se puede comprobar en el vídeo de esta española en su cuenta de TikTok.
@celiacaporusa Americanos probando comida española #croquetas #hostfamily #🇺🇸 #usa #exchangestudent #🇪🇸 #fypシ゚viral🖤tiktok #viral #lentejas #intercambio #ohio #fyp #tortilladepatata #cocina #CapCut ♬ sonido original - Emma🇺🇸
Sus caras muestran sorpresa (para bien) y disfrute. «¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Madre mía!», es lo que dice el padre en repetidas ocasiones. La española insistía en que las croquetas estaban muy calientes, pero, aun así, ninguno de ellos quiso esperar.
«¡Te estás quemando! ¡Eso está muy caliente!», insistía Emma Martín mientras el pequeño de la familia estadounidense asentía con la cabeza en clara señal de aprobación a las croquetas.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete