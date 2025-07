Un estadounidense de viaje por Barcelona visita la Sagrada Familia y ésta es su reacción: «Algo no estamos haciendo bien»

Barcelona es uno de los destinos turísticos españoles más populares. El año pasado, por ejemplo, la capital catalana y su área metropolitana recibieron más de 26 millones de turistas y parte de ello se debe a la variedad de atractivos que ofrece. Buen clima, proximidad con la playa, gastronomía exquisita para todos los paladares, una vida cultual muy rica o una arquitectura y diseño rompedores son sus pilares turísticos.

En este sentido, a nadie se le olvida que la ciudad está y estará eternamente ligada a Antonio Gaudí. El arquitecto modernista dejó varios edificios para la historia en la capital catalana aunque parece indudable que la Sagrada Familia, que sigue en obras más de un siglo después de que se empezara a construir, es su mejor exponente y un punto de paso obligatorio entre turistas.

Hace unos días, un popular 'tiktoker' estadounidense la visitó y no pudo evitar subir un post al respecto, que en poco más de una semana supera las 800.000 visualizaciones. Él es @tjr, que habitualmente sube contenido relacionado con el 'trading' pero que en las últimas dos semanas ha estado contando su viaje por Europa, con paradas en Londres, Barcelona e Ibiza. A nivel arquitectónico, poco le habrá sorprendido más, seguramente, que la Sagrada Familia.

«Absolutamente loco»

«España es una locura», empieza él la publicación, grabándose a los pies de la basílica. TJR confiesa que «no tenía ni idea de que tenían edificios como este» y resalta que entre los aspectos que le sorprenden más de la obra son que esconde colores y que tiene muchos detalles. Así, el 'trader' se pregunta cuántos años tiene la Sagrada Familia, en cuánto tiempo se llegó a construir y «cómo pudieron construir algo así en el pasado con mucha menos tecnología».

El norteamericano, que a la vista de sus comentarios parece que no sabe que la obra no está acabada todavía, sigue preguntando por los 'timings' de construcción que tuvo y tiene un mensaje claro para sus compatriotas. «¿Me estás diciendo que no podemos levantar un maldito edificio de apartamentos en Miami a la vez que estoy viendo esto? Algo no estamos haciendo bien», se queja.

Así, TJR insiste, señalando el templo, en que si «tenemos mucha mejor tecnología hoy en día y estamos haciendo supuestamente cosas más grandes y mejores» cómo puede ser que «sean capaces de hacer algo así con estos detalles hecho con rocas y martillos y nosotros no podamos levantar un edificio de apartamentos con acero y grúas».

En la recta final el 'tiktoker' incide, erróneamente, que incluso ellos tienen grúas para reparaciones, desconociendo que todavía se está acabando la obra. Finalmente no puede más que exclamar que es «absolutamente loco» y acaba recordando a Harry Potter, se entiende porque la Sagrada Familia le habrá recordado a Hogwarts. En los más de 1.600 comentarios que ha recibido, muchos le avisa de que la obra no está acabada y algunos le recuerdan precisamente que su construcción también está siendo muy lenta.