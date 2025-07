Una ucraniana que vive en España, alucinada con cómo funcionan las propinas en nuestro país: «Ni siquiera dan la opción»

Los extranjeros que se instalan en España, igual que los españoles que se van a vivir lejos de nuestro país, suelen encontrarse con una gran variedad de choques culturales. Lo cierto es que los que suelen llamar más la atención son los relacionados con las rutinas o aspectos más básicos, puesto que por inercia uno no se percata de los detalles en estas acciones diarias.

Así, es frecuente sorprenderse, por poner solo dos ejemplos, al ir a comprar al supermercado, a comer a un restaurante o al médico o simplemente al salir a la calle y ver cómo conviven coches, transportes públicos y peatones. Conscientes de ello, ahora una pareja de 'tiktokers' acaba de subir un vídeo en su cuenta @thedualcitizens con los cinco choques culturales que más les han marcado de España. La publicación supera ya las 17.000 visualizaciones.

Ellos son Julia y Camilo, una ucraniana y un colombiano aficionados a los viajes que ya vivían juntos en Canadá y que desde hace un tiempo están residiendo en Madrid. La comparativa con el país norteamericano es inevitable para ellos y lo acaban de hacer: entre los aspectos que resaltan destaca su opinión sobre las propinas en España.

«Todas las edades son bienvenidas»

El vídeo con los cinco aspectos empieza, sin embargo, con otra sorpresa. «Una cosa que me choca culturalmente de España es que puedes comprar cervezas por cuarenta céntimos la lata», remarca Camilo. Julia, por su parte, aparece en la publicación por primera vez para explicar que aquí «no hay una cultura de las propinas como en Canadá».

«En España no necesitas dar propinas, puedes pagar lo que te cobren y listo», explica ella mientras va paseando. Lejos de quedarse aquí, Julia enfatiza que «ni siquiera dan la opción de dar propina en la máquina para pagar», resalta.

Por otro lado, ambos aplauden que «el transporte público en Madrid dura las 24 horas del día», con lo que «puedes volver a casa cuando quieras». «Cuando vas a un concierto puedes ver a adolescentes de 18 años junto a personas de 60 o 70 años divirtiéndose, disfrutando de la vida, bailando y bebiendo», menciona ella en cuarto lugar. La pareja destaca, en este sentido, que «todas las edades son bienvenidas».

Finalmente, Camilo resalta lo 'petfriendly' que es España. «Puedes llevar a tu perro a cualquier parte: puedes ir a un restaurante, al centro comercial, a los parques, a autobús u otros transportes...», explica él, que insiste en que puedes estar siempre con tu perro.

La publicación ha generado unas 200 respuestas hasta el momento y ha habido muchos usuarios que han cuestionado algunas de las cosas que destacan los protagonistas. Así, una tal Carmen comenta que ella no suele ver restaurantes o centros comerciales que permitan perros y David le puntualiza sobre las propinas que «aunque no son obligatorias sí es costumbre darlas en bares, restaurantes, taxis, gasolineras... Puedes no hacerlo pero lo normal es darlas».