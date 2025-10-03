Una española en Reino Unido explica lo que tiene que hacer para sacarse la nacionalidad de ese país: «Me han mirado las orejas tres veces»

Suscribete a
J. M.

Desde que Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea, conseguir la residencia o iniciar un proceso de nacionalidad ya no es tan sencillo como antes, y exige superar exámenes, pagar tasas altas y pasar controles estrictos.

Sobre este tema ha hablado en TikTok la usuaria Ana Miguel, una joven española que está en pleno proceso para obtener la nacionalidad. En uno de sus vídeos contaba su experiencia y mostraba su queja por lo caro y lo complicado que resulta todo.

Ana explica al inicio del vídeo que acaba de salir de un examen de inglés, obligatorio para quienes solicitan la nacionalidad. Explica que el test apenas había durado diez minutos y consistía en una breve conversación, pero que el coste de la prueba ascendía nada menos que a 150 libras.

La joven también explica cómo es la organización del examen. Detalla que, antes de empezar, tuvo que pasar un control similar al de un aeropuerto: apagar dispositivos, chequeo de metales e incluso una revisión minuciosa de las orejas en varias ocasiones. Todo ello para, finalmente, mantener la conversación con un examinador que ni siquiera estaba presente en la sala, sino al otro lado de la pantalla.

«Me parece una auténtica locura que esté pasando lo que está pasando», señala, aludiendo a lo desproporcionado de la situación. Eso sí. a pesar de la importancia y la seriedad del procedimiento, admite haber acudido al examen sin nervios, algo que le sorprende.

