Una cerveza servida en una terraza de bar en la playa de Benidorm

Un británico que vive en Benidorm alerta de las pintas de cerveza que se venden a un euro: «Por algo lo hacen» Frank 'The Stag Man' recomienda no caer en las ofertas por la «química horrible» que contienen y por un posible «dolor estomacal» que arruina las vacaciones

Un influencer entre los británicos que visitan Benidorm, Frank The Stag Man, ha alertado sobre las pintas de cerveza a solo un euro que se pueden encontrar en algunos bares de este destino turístico. «Por algo lo hacen», ha sido su enigmática advertencia.

El principal argumento para persuadir a sus compatriotas y, en general, a todos sus seguidores en habla inglesa, apunta a las consecuencias para la salud de consumir esta bebida alcohólica tan popular -y asequible en el caso benidormense- en algunas ocasiones: «Tienes un dolor estomacal y se acabaron tus vacaciones».

Para llegar a esos efectos en el organismo, este personaje que cuenta con casi un cuarto de millón de seguidores en TikTok, que además es propietario de un bar en Benidorm y conoce la trastienda de algunos de estos negocios, describe algunas prácticas perniciosas por parte de colegas suyos de la hostelería.

De entrada, señala que estas ofertas de choque de la popular 'paint', el medio litro de cerveza, tienen una explicación en que se sirve «el fondo del barril», aunque tal vez ese detalle no suscite demasiada inquietud. «Es una basura química horrible», añade a continuación, una descripción mucho más contundente e inquietante.

«Noooo, no te dan lo que pagas», exclama Frank, para disuadir de consumir a precios tan bajos. «No pierdas el tiempo en buscar lugares donde ofertan la pinta a un euro», ya que «obtienes lo que pagas», abunda en su advertencia. «Así que no te lo aconsejo, es simple», apostilla.

A tenor de las reacciones al hilo de este vídeo en Tik Tok, no parece surtir mucho efecto este discurso sobre el peligro de beber cerveza así de barata. Los comentarios se refieren a otros detalles sin relación con el tema, como las gafas que lleva este influencer, o a Benidorm y alguno aporta otra hipótesis para explicar esa tarifa tan baja («mucha agua»). Tan sólo hay un lector que lo corrobora: «Había tiempo que alguien tenía que decirlo».