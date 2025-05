Un dermatólogo explica cada cuántos días hay que lavarse el pelo para evitar problemas de salud

La higiene que una persona tiene sobre sí misma es algo que puede depender de la situación concreta de cada una de ellas. No es lo mismo el día que se que realiza ejercicio intenso que una jornada en la que apenas nos movemos de casa, no sudamos, no nos ensuciamos, etcétera.

Sin embargo, hay unos mínimos que casi todo el mundo suele cumplir, como lavarse los dientes después de comer, limpiar nuestras manos después de usar el váter o ducharnos casi a diario. Si entramos en especificaciones, como el momento de lavarse el pelo, encontramos aún más variables a tener en cuenta.

Lavarse el pelo es algo que suele ser más sencillo y rápido para quienes tienen el pelo corto que quienes lo tienen largo, por ejemplo, y para lo cual tienen menos facilidades las personas mayores. Además, también influye el tipo de pelo que se tenga, pues existen los cueros cabelludos más grasos, más secos, con caspa, con más tendencia a que se caiga y una larga lista de situaciones capilares.

Así, no es de extrañar que se generen dudas sobre cuánto se debe lavar el pelo para tenerlo sano y que no se generen problemas o para ayudar a frenar o remediar algunos de ellos. Por modas, trucos caseros, 'remedios de la abuela' o recomendaciones de personas que no son profesionales, a veces se adquieren creencias que no son acertadas y pueden perjudicar a nuestra cabellera. Por ejemplo, en los últimos años se indica que lavar mucho el pelo puede hacer que este se vuelva más graso.

Ante estas premisas, el dermatólogo Alex Docampo ha querido resolver, en cierto modo, la duda de cada cuánto debemos lavarnos el pelo. Lo ha hecho a través de su perfil de TikTok, donde acostumbra a dar consejos relacionados con la dermatología.

Con una introducción en la que ejemplifica las creencias populares a través de un fragmento de un popular podcast, Alex Docampo inicia proponiendo la pregunta que a tantos interesa: «¿Cada cuánto hay que lavarse el pelo?», para después indicar que «no hay un número de días en los que te tengas que lavar el pelo».

Continúa inmediatamente aclarando que sí se recomienda a las personas que tienen el pelo más graso que deben lavarlo con mayor frecuencia que quienes no. Desmiente así el mito de que cuanto más se lave más grasa se produce: «El no lavarlo hace que este sebo se deposite en el cuerpo cabelludo, lo irrite y aparezca esa dermatitis seborréica o descamación», cuenta el dermatólogo haciendo referencia a un problema de salud que viven numerosas personas.

«El número de lavados de pelo a la semana depende según tu tipo de piel pero, en general, tres, cuatro o cinco veces a la semana es más que recomendable», finaliza aclarando el profesional en el vídeo de la red social china.

Confusión en los comentarios

Pese a aclarar de una manera más o menos concreta la duda general, los comentarios están llenos de usuarios que cuentan sus experiencias personales haciendo alusión a que esos 'mitos' sobre lavar más o menos el cabello, a ellos sí les han funcionado, además de poner sobre la mesa otras cuestiones. Estos han sido algunos de los comentarios:

«Cuanto más te lo lavas más sebo»

«Todo lo químico es malo así que creo que está bien un equilibrio»

«¿Pero no decían que si lo tienes graso mejor lavarlo cada mucho así no produce más sebo? Yo no entiendo nada ya»

«El pelo lavándolo todos los días se cae mucho y a los pocos años calvo total, yo una o dos veces por semana»

«Si no me lo lavo un día tengo gras para freír churros».