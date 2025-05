Una catalana se muda a Madrid y se queda sin palabras por la forma de ser de la gente de esta ciudad: «Hay que ubicarse»

Es habitual que muchas personas utilicen sus redes sociales para dar su opinión o contar su experiencia sobre temas muy concretos. Desde algunos muy habituales como valorar las nuevas modas a la hora de vestirse hasta las más controvertidas como quienes muestran su posición política, por ejemplo.

Así, mientras se cumplan las normas de cada red social concreta, los usuarios pueden compartir casi cualquier tipo de contenido. En el caso de Nuria, nuriauriel en TikTok, uno de sus últimos vídeos ha recopilado gran número de opiniones debido a lo que afirma en él. El tema que trata es cómo de majas son las personas que viven Madrid en comparación a las que viven en Cataluña, de donde es ella, pero que se ha mudado a capital de nuestro país.

«Para mí Cataluña es la mejor comunidad autónoma. A mí cuando me dicen 'Madrid es más bonita que Barcelona', digo, a ver, Gaudí, modernismo... O sea, hay que ubicarse», comienza diciendo la tiktoker en catalán, acompañando el vídeo de subtítulos en castellano. Sin embargo, Nuria confiesa que hay algo en lo que Madrid supera a su tierra natal.

«Hay una cosa que es verdad, la gente de fuera de Cataluña es más maja. Yo soy una persona totalmente diferente en Barcelona que aquí (refiriéndose a Madrid)», afirma tajante sobre la gente de uno y otro territorio. Así, pone ejemplos sobre algunas situaciones similares que ha vivido tanto en Madrid como en la ciudad condal para explicarse mejor: «En Barcelona puedes haber quedado 25 veces con una persona y aún no la consideras amiga. En cambio, en Madrid hablas con una persona, salís de fiesta una vez y ya te invitará a su boda», relataba convencida.

Incluso, llega a afirmar que la manera en que captan la personalidad en uno sitio y en otro es diferente, pues ella, que se considera tímida, dice que ha sido tachada de antipática por no lanzarse a hablar con otros por su timidez. «Aquí, una persona que no te conoce de nada te saludará con dos besos», dice sobre la gente de Madrid.

Con esta opinión sobre la mesa, Nuria hace una propuesta a sus paisanos: «Somos la mejor comunidad autónoma del mundo, pero solo nos falta ser un poco más simpáticos y abiertos. A partir de ahora, cada vez que vaya a Barcelona, pienso saludar a todo el mundo que me encuentre por la calle», expone la joven, animando a los catalanes a ser más majos.

Los comentarios del vídeo dan la razón a Nuria, pues muchos de ellos piensan del mismo modo: «Quiero integrarme en Barcelona y no puedo», comenta una usuaria, «el carácter catalán es más reservado», indica otro, «7 años viviendo en Barcelona y tengo 3 amigas catalanas. Es casi imposible que te acepten si eres de fuera. Con lo que me gusta la ciudad, he decidido volver a Madrid porque siempre te sientes de fuera», llega a confesar otra usuaria.