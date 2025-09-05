Una bióloga avisa a los que se secan con un secador en un baño público: «Las estás poniendo peor»

Siempre es importante cuidar la higiene personal, pero aún más en aquellos espacios públicos donde el contacto con microorganismos es inevitable. Así, lavarse las manos de forma adecuada contribuye a reducir significativamente la propagación de enfermedades infecciosas.

Pero no basta solo con lavarse las manos: el método de secado también influye directamente en el nivel de limpieza final. Así lo ha explicado Laura Pinillas González, una bióloga a través de su cuenta de TikTok.

Paradójicamente, lo que muchas personas consideran la acción de usar un secador de manos en baños públicos como higiénica, puede suponer, en realidad, todo lo contrario al estar exponiéndolas a una gran carga de bacterias. «¿Alguna vez has ido a un baño público y te has secado las manos con un secador de manos? Pues probablemente dejes de hacerlo después de escucharme«, advierte esta bióloga en el inicio de su vídeo.

Por qué utilizar un secador de manos puede ser un problema

La mayoría de los baños públicos no cuentan con una limpieza constante ni adecuada, aunque, en ocasiones, esto no se puede emplear como excusa o atenuante, puesto que son muchas las personas que no se lavan bien las manos... si es que se las lavan. Todo ello genera un ambiente propicio para la proliferación de gérmenes, que terminan suspendidos en el aire.

El inodoro es una de las principales fuentes de contaminación en estos espacios, sobre todo, si no se baja la tapa. Claro, ocurre que en muchos casos ni tiene. Cada vez que alguien tira de la cadena con la tapa abierta, se liberan al aire miles de microgotas cargadas de bacterias. «Habrá muchísimas gotas repletas de bacterias y microorganismos suspendidas en el aire. ¿Y qué crees que hace el secador de manos? Coger todo ese aire lleno de mierda y ponértelo en las manos recién lavadas. Total, que en vez de lavarte las manos, las estás poniendo peor todavía», advierte esta bióloga.

«La opción más higiénica es secarte las manos con papel por tres razones»

Por lo tanto, en lugar de estar mejorando la higiene, se está contribuyendo a una mayor circulación de bacterias, tirando por la borda aquella idea de que el secador de manos es un aparato que ayuda a la limpieza. Lejos de eso, se convierte en un foco de infección.

De ahí que Laura Pinillas recomiende otras alternativas. «La opción más higiénica es secarte las manos con papel por tres razones: elimina la humedad de forma rápida, reduce la transferencia de microorganismos y, además, puedes usar ese mismo papel para, una vez que tienes lavadas las manos, cerrar el grifo, abrir la puerta y apagar la luz. Así evitas tocar superficies que estaban contaminadas».

Al hilo de lavarse las manos, esta bióloga aprovecha para señalar una práctica poco común pero igualmente relevante: lavarse las manos antes de ir al baño. «¿Tienes las manos sucias de andar por ahí? Pues lávatelas antes de tocar tus partes íntimas«. Antes... y después, claro. Pero, como aconseja, sin utilizar el secador.