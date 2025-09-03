Una española en Estados Unidos, clara y contundente con el uso de las urgencias en nuestro país: «Aquí me lo pienso y valoro la hora»

La sanidad española destaca por su modelo de cobertura universal y pública, que garantiza el acceso a la atención sanitaria a todos los ciudadanos sin importar sus ingresos o situación económica. Algo que contrasta con la de otras naciones como Estados Unidos, que pese a destacar por su tecnología de vanguardia y tratamientos avanzados, exige un alto costo, y destaca la falta de un sistema universal, resultado en un sistema privado y caro con acceso desigual.

A pesar de estar enfrentando desafíos como los recortes y las listas de espera, la fortaleza de la sanidad española se refleja en rankings internacionales de calidad, algo que destacan además quienes vienen de fuera, del mismo modo que se dan cuenta aquellos que viajan al extranjero por un largo tiempo.

Cristina, una española que reside en Dallas (Estados Unidos) desde hace tiempo que nota las diferencias entre el uso de la sanidad en ambos sitios, y así lo ha dejado claro en un vídeo subido a la plataforma digital Tik Tok.

Y es que las redes sociales nos están permitiendo descubrir realidades sin tener que movernos a ellas. Y ese es el caso de las personas que se van a vivir a otros países y que utilizan estas plataformas para compartir su día a día y aquello que más sorprende de la vida fuera de nuestro país.

Las ambulancias en EE UU son tan caras, que Uber es una alternativa real

La joven, cuyo usuario en Tik Tok es @cristinadasendallas, explica en una grabación cómo afrontan la sanidad en el país tanto los españoles como los norteamericanos.

«En España te duele un poco la tripa y vas a urgencias. En Estados Unidos te lo piensas dos veces», empieza la chica en su vídeo, que cuenta con más de 300 comentarios y en la que deja constancia de que, por su experiencia, puede asegurar que aquí se usan mucho. «Allí me lo pienso mucho más antes de ir a Urgencias», hace hincapié la creadora de contenido, que también detalla que desde que vive allí «valoro mucho más la hora».

En el vídeo, grabado desde lo que parece la terraza de su casa, indica que las diferencias en el precio de la atención varía incluso en función del horario «si es antes de las 20 horas o después».

«Cuando te duele algo muchas veces piensas si tengo que ir ahora y si no hasta mañana no voy», apunta Cristina, que se pregunta en el vídeo que «si no es una emergencia real es digno de urgencias o no». Es más, en la grabación se aventura a dar algunos precios como ejemplo: Una consulta por faringitis puede llegar a valer 1.500 dólares, siempre que no vayas en ambulancia, claro. Y es que apunta Cristina que conoce casos de gente que va al médico en Uber o Cabify ya que para que venga la ambulancia debe ser algo «realmente serio».

«¿Creéis que en España se abusa del ir a urgencias?», se pregunta en la grabación con cientos de comentarios.