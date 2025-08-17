Una argentina que vive en España, indignada por lo que ocurre con el transporte público en nuestro país: «Es una locura»

Aquellos ciudadanos que se mudan de país experimentan una gran cantidad de choques culturales. Algunas de estas diferencias son tan grandes que muchos se quedan totalmente impactados.

Cada territorio tiene sus propias normas y costumbres, por lo que estos contrastes están presentes en cualquier lugar o situación: en las calles, en los colegios, en los hospitales, en los supermercados o, incluso, en el metro y autobuses de las ciudades.

De esto último es de lo que habla Eve, una argentina que vive en Mallorca. En uno de sus últimos vídeos publicados en su perfil de TikTok se muestra muy enfadada por lo que ocurre con el transporte público en la isla.

Lo que ocurre con el transporte público en Mallorca que enfada a una argentina

Eve está enfurecida por lo que sucede con el transporte público en España, concretamente en Mallorca. «¿Soy yo o está hecho para que te compres un coche?», comenta.

La argentina asegura que «la isla es el hermosa», pero este servicio es «una mierda». «Es una locura», lamenta.

Para comprender mejor su indignación, la mujer explica su experiencia. «Fui a Santañí porque tenía médico, pero justo había mercado. El autobús para ir no estaba tan lleno, pero a la vuelta... Llego a la parada a las 11.00 horas y no pude entrar porque había mucha gente y una fila superlarga. Tuve que esperar una hora», relata.

«¿Por qué no mandan más? Es una isla que recibe muchísimo turismo en verano y tiene que estar preparada para estas cosas», señala Eve. La chica indica que, además, tuvieron que esperar al sol y «una persona se desmayó por el calor».

La argentina, por último, lanza un claro mensaje: «Decirle a la gente que quiere visitar Mallorca que no les recomiendo para nada el transporte público. Si lo pueden evitar, muchísimo mejor. Alquilad un coche o una moto».​​