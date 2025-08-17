Un vecino de Galicia no se corta y dice lo que muchos piensan sobre los turistas de Madrid que van allí en verano: «Son una especie invasora»

Con la llegada del verano y las vacaciones, en Madrid ocurre un curioso fenómeno. El bullicio habitual de sus calles se reduce, el tráfico desaparece y muchos barrios entran en pausa.

Como cada año, miles de ciudadanos huyen de la capital durante los meses de julio y agosto. Y es que el calor y las altas temperaturas invitan a buscar otros lugares en los que refrescarse, descansar y disfrutar de la naturaleza.

Aunque en la ciudad hay piscinas, pantanos y otros parajes cerca para darse un chapuzón y estar fresquitos, algunos prefieren marcharse a la playa. Sin embargo, la llegada masiva de turistas madrileños a algunas regiones de España cada vez gusta menos a sus vecinos.

Esto mismo es lo que confirma MartinDolphin. El joven, natural de Galicia, no se corta y dice lo que muchos piensan sobre que la gente de Madrid pase el verano en su comunidad autónoma.

Un gallego, tajante con los turistas de Madrid que van en verano a la región

MartinDolphin ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok en el que habla de manera tajante sobre los madrileños que van en verano a Galicia. «Son una especie muy peculiar de la fauna de España. Presumen de ser de la capital, pero a la mínima se escapan de ella», declara.

El gallego les llama «fodechinchos» y asegura que «son una especie invasora». «No solo vienen a nuestras tierras, sino que tratan de cambiarlas», lamenta. El joven se refiere, en concreto, a que la gente de Madrid dice Sangenjo y no Sanxenxo.

Además, asegura que siempre están presumiendo de su gastronomía. «Agua del grifo y bocata de calamares», añade.

«Madrileños, yo en verdad os quiero. Si nos tratáis con respeto, os querremos», concluye MartinDolphin.