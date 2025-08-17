Una estadounidense de viaje en España prueba por primera vez el jamón serrano y dicta sentencia: «Nosotros no lo tenemos»

Todo aquel que llega a España se queda maravillado. Y es que nuestras playas y montañas, nuestros pueblos llenos de encanto e historia y el ambiente que se respira por cada calle es algo que deja fascinado a cualquiera.

A esta lista también hay que añadir la gastronomía. En nuestro territorio se pueden comer algunos de los platos más ricos del mundo como la paella, las croquetas o la tortilla de patata.

Además, tenemos productos que forman parte de nuestra cultura. Uno de ellos es el jamón, que es considerado por muchos un auténtico manjar. Por ello, para los turistas que visitan la nación es casi obligado degustarlo.

Ryanne La Guiri es una estadounidense que actualmente reside en Andalucía. Ella ya lleva un tiempo allí y está más que adaptada a nuestro estilo de vida. Sin embargo, su madre ha ido a visitarla y está experimentando una gran cantidad de choques culturales, especialmente con la comida. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok se puede ver cómo prueba el jamón serrano por primera vez. Este ha sido su veredicto.

Una estadounidense prueba por primera vez el jamón serrano y este es su veredicto

Ryanne La Guiri explica que su madre está en España porque ha ido a verla. Durante su estancia allí, la mujer se ha animado a probar el jamón serrano y el ColaCao por primera vez en su vida. «Nadie de mi familia de Estados Unidos lo ha comido, nosotros no lo tenemos», indica. La joven dice que a ella, personalmente, le encanta.

Tras esta introducción, la señora se dispone a degustar este alimento. Se lo toma, concretamente, acompañado de una tostada.

Tan solo han bastado unos minutos para que la estadounidense comparta su valoración. «Me gusta mucho», sentencia.