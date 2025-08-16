La Aemet pone en alerta a España por lo peor de la ola de calor: avisos rojos y hasta 45 grados en estas zonas

La Aemet pone en alerta a España por lo peor de la ola de calor: avisos rojos y hasta 45 grados

La ola de calor que asedia a España desde hace casi dos semanas tiene ya fecha de fin, aunque las altas temperaturas siguen repuntando en las últimas horas. Este fin de semana viviremos los días más críticos de este episodio, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con temperaturas que podrían alcanzar los 45 grados y muchas zonas en alerta ante el calor extremo que se espera.

Según el organismo, el sábado y el domingo «serán los días más cálidos» de esta ola de calor, con temperaturas máximas que superarán los 40-42 ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular y en las depresiones del Ebro y Duero. Además, no se descarta que se puedan registrar valores en torno a los 44-45 grados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura.

De cara a las próximas horas, la Aemet ha activado ya los avisos rojos en muchas provincias, donde se registrarán «temperaturas máximas muy altas». Según advierten, la situación actual es de «peligro extraordinario» en algunos puntos de la Península, donde también tendremos numerosos avisos naranjas y amarillos.

El riesgo de incendios también aumentará a lo largo de este puente de agosto, hasta el punto de ser «muy alto o extremo en la práctica totalidad del territorio».

Llega lo peor de la ola de calor: avisos rojos y hasta 45 grados en estas zonas

A la espera de que termine definitivamente este episodio de altas temperaturas, España afronta este fin de semana los días más complicados de esta ola de calor. Tras un pequeño alivio térmico tras el paso de una vaguada, los valores han vuelto a dispararse en muchos puntos del país, hasta superar los 40 grados y, en algunas zonas del sur, incluso los 45.

Ante esta situación extraordinaria, la Aemet se ha visto obligada a activar los avisos por termómetros extremos en muchas comunidades. En Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana se mantienen activos los avisos rojos por «temperaturas máximas muy altas» que dejarán «peligro extraordinario» en algunos puntos de estas regiones.

Según el organismo, a lo largo de este sábado «se superarán 42 °C en zonas de las provincias de Tarragona y de Valencia», especialmente en puntos del interior. Mientras, en la campiña sevillana los termómetros alcanzarán los 44 °C durante el fin de semana.

Aunque estas serán las zonas más afectadas, en el resto de la península el calor continuará siendo extremo. Se espera que en ciudades como Lleida, Valencia, Logroño, Zaragoza, Zamora, Madrid, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Huelva, Sevilla, Córdoba y Murcia se alcancen los 40 grados.

El domingo continuarán activos los avisos rojos en Tarragona y Sevilla. A estas provincias se sumarán también el litoral sur de Alicante, la campiña cordobesa, la Ribera del Ebro (Zaragoza), la depresión central de Lérida y la Vega del Segura, en Murcia, donde se podrían registrar hasta 45 grados.

La Aemet da la fecha definitiva del fin de la ola de calor en España

A pesar de este nuevo repunte en las temperaturas, parece que la ola de calor ya tiene fecha de fin, según apunta la Aemet. Aún con bastante incertidumbre, desde el organismo apuntan a que será a partir del próximo lunes 18 cuando diremos adiós a este episodio de altas temperaturas para dar paso a valores más habituales.

Será la próxima semana cuando, previsiblemente, comenzará «un nuevo descenso térmico por el oeste, debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresco del Atlántico». Aún así, no será hasta el martes 19 cuando las temperaturas se empezarán a situar en valores propios para la época del año.

Junto a ello, veremos cómo aumenta también la inestabilidad conforme avance la próxima semana, hasta extenderse a toda la Península durante los siguientes días. Podríamos ver, según apunta el organismo, algunas precipitaciones a lo largo del territorio español, aunque no serán importantes.

Aún así, las temperaturas de los próximos días seguirán siendo elevadas, especialmente en las mínimas. El organismo prevé que no se baje de los 22-25 grados en la mitad sur peninsular, así como en el Mediterráneo, el valle del Ebro y depresiones del nordeste.