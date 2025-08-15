Una española hace un crucero por Egipto y se queda sin palabras con lo que se encuentra en el barco: «Lo he pasado un poco mal»

Viajar es una de las actividades más gratificantes que existen. Mediante la visita a otros países, descubrimos paisajes, culturas, sabores y perspectivas nuevas. De esta manera, dejamos atrás lo conocido para encontrarnos con una realidad, en ocasiones, muy distinta.

Un viaje se puede hacer de muchas formas. Hay quienes escogen recorrer el mundo en coche o en autocaravana. Otros, en cambio, optan por comprar un billete de avión para llegar al destino rápidamente. También hay personas que prefieron ir en barco. Y es pasar día y noche en este medio de transporte es toda una aventura.

Marta Oliete es una española que este año ha hecho un crucero por Egipto. En un vídeo de TikTok cuenta cómo ha sido su experiencia y muestra lo que se encuentra allí.

Marta Oliete se levanta y lo primero que hace es comer algo. «Desayunito rico en el barco. Tengo que decir que muy bien porque con las comidas lo he pasado un poco mal», comenta.

Una de las curiosidades del crucero es que en las habitaciones les dejan las toallas dobladas en forma de animal. Sin embargo, ese día la española se queda sin palabras porque no sabe qué es. «No me gustó mucho», lamenta.

La chica explica que por la mañana han estado en la piscina hasta la hora de comer. «Para aprovechar el buen tiempo en Egipto», aclara. Después ha tomado una sopa y arroz. «Me he alimentado a base de esto porque las especias me sientan muy mal», dice.

En las imágenes se puede ver cómo atraviesan la presa de Esna. «Tiene que bajar el barco siete metros», explica Marta. Por último, han disfrutado toda la tarde de los espectaculares paisajes del río Nilo. «Algo que me ha dado mucha pena es que los niños trabajan desde que tienen prácticamente cinco años», concluye la joven.