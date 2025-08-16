Una española explica todo lo que le hicieron mientras estaba en coma en el hospital: «Mi perro casi...»

La vida te puede cambiar de un día para otro. Esto es lo que le sucedió a Carla Maronda. La joven valenciana perdió sus manos y sus pies en marzo de 2024 a causa de una infección.

Carla, que en aquel momento tan solo tenía 25 años, acudió al hospital para que le extirparan un bulto que le había salido en la ingle. A los pocos días de haber pasado por el quirófano, comenzó a encontrarse mal y su estado de salud fue empeorando poco a poco. Finalmente, le diagnosticaron una bacteria maligna en la sangre llamada Staphylococcus aureus.

«Me provocó una sepsis. Poco a poco empezaron a fallarme los órganos y le dije a los médicos que me costaba muchísimo respirar. Los riñones ya no me funcionaban. Me subieron a la UCI y a las tres de la mañana mi cuerpo ya colisionó totalmente. Me desperté diez días después de un coma inducido», cuenta ella misma en una entrevista para el podcast 'Por seguir luchando'.

Ahora, más de un año después de aquello, sigue adaptándose de su nueva realidad. A través de sus redes sociales, la valenciana relata su proceso de recuperación e intenta dar visibilidad a una situación que afecta a muchas personas.

En uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, Carla ha explicado todo lo que le hicieron mientras estaba en coma en el hospital.

Una española indica todo lo que le hicieron mientras estaba en coma en el hospital

Carla ha explicado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok todo lo que le hicieron cuando se quedó en coma. En primer lugar, habla sobre su novio, una persona que ha sido un apoyo muy importante para ella en todo este proceso. «Le mandaroon a casa a ducharse porque llevaba en el hospital mucho tiempo sin salir. Le obligaron a que se fuera», declara.

Otro pilar fundamental para ella es su amiga Inés. «Cuando no podía entrar nadie a verme porque estaba en estado crítico, la colaron», comenta. Asimismo, la valenciana indica que «estuvieron todos de luto hasta que despertó». «Mis amigos y mi madre me hablaban casi todos los días por WhatsApp y me contaban todo lo que había sucedido en sus vidas. Mi novio escribía una notas que le servían para comunicarse conmigo, aunque me las ha enseñado mucho después», señala.

Respecto al cuidado y la higiene, Carla detalla cómo fue: «Me hacían la 'skincare' todos los días. Me lavaban el pelo, me lo secaban con la Dyson y me hacían trencitas. Por eso, en todas las fotos que veréis salgo con ese peinado».

Su mascota también sufrió. «Mi perro casi se muere al no estar yo con él en casa. Cuando salí de la UCI me lo trajeron al hospital», aclara.

Por último, la joven dice que le hicieron un diario con fotos y dedicatorias y que le llenaron la habitación de estampitas.