Una anciana de Cuba llega a España y se queda sin palabras por un producto que vende Mercadona: «No sabemos que eso existe»

Ir al supermercado y encontrar todo aquello que buscamos es algo a lo que la mayoría de personas están acostumbradas en España. Hacer la compra es una actividad cotidiana y, a priori, sin nada de emoción o que nos genere sorpresa ni ilusión.

Tener normalizado el encontrar todo tipo de alimentos y otros productos en los supermercados es lógico para gran parte de la gente, pero existen otros grupos de la población en el mundo que no están acostumbrados a ese tipo de facilidades.

Este es el caso de las personas que vienen de países en los que se ha sufrido escasez o se ha privado a sus habitantes de cubrir las necesidades básicas durante un tiempo de su vida.

Este es el caso de una anciana de 87 años que ha venido de Cuba a España. Además de los choques culturales que haya atravesado al pasar de un país a otro, una de las mayores sorpresas se la ha llevado cuando su nieto le ha llevado a un Mercadona. Allí ha encontrado un producto que le ha asombrado e ilusionado, indicando incluso que no sabía que existía.

El alimento de Mercadona que ha dejado sin palabras a una anciana de Cuba

Este alimento no es otro que los churros congelados, listos para freír o meter al horno y comerlos recién hechos en casa. Así ha sido la reacción de la señora: «¡Churros! Para hacerlos en la casa... ¡Ay mi madre! Churros para hacerlos... ¿Tú sabes lo que es eso?»

Ante esta impresión, su nieto le pregunta que si añoraba comer churros: «No, no, eso no existe en el mundo. Nosotros no sabemos que eso existe», contesta la mujer, haciendo referencia a los churros congelados. Así lo ha recogido el nieto en un vídeo que ha publicado en TikTok:

Emoción en los comentarios

El vídeo, que ha conseguido medio millón de reproducciones en dos días, ha suscitado la emoción y ternura entre muchos usuarios, que han querido dejar su comentario expresando lo que les provoca la reacción de la anciana ante un producto aparentemente tan sencillo. Estos han sido algunos ejemplos:

«Llévala a una churrería de verdad que disfrute o ve una mañana a comprarle churros».

«Los churros se pueden hacer con simple arina, agua y azúcar. Si no podían tener esos ingredientes.... buf».

«Muy bien, que no le dalte de nada a tu abuela que bastantes penas habrá pasado, a ver si hay suerte y más hermanos cubanos pueden venir a España».

«Qué lástima la señora, la de penurias que habrá tenido de que pasar, ahora que disfrute todo lo que pueda, Dios la bendiga».