La 'Carmen' más radical llega al Teatro de la Maestranza para cerrar su temporada lírica

El 150 aniversario de la muerte de George Bizet, este 3 de junio, ha servido de percha para la presentación de la ópera 'Carmen' con la que el Teatro de la Maestranza, de la que ABC es patrocinador, cierra la temporada lírica y la propia programación, que ha girado en torno al título ambientado en Sevilla y de cuyo estreno también se cumple este 2025 la misma efemérides. Las funciones tendrán lugar los días 13, 15, 17, 18, 20 y 21 de junio, a las que se le suma el preestreno para jóvenes con entrada reducida el próximo martes 10.

El mito de la cigarrera para la que el compositor francés adaptó la novela de Merimée, vuelve al teatro del Paseo Colón después de cuatro años y tras 33 años de su primera vez. En esta señalada convocatoria llega con una producción del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). El maestro Jacques Lacombe estará al frente de la dirección musical sustituyendo a Karel Mark Chichon, previsto al inicio de temporada. Regresa después que hace seis años dirigiese en el Maestranza 'Samson et Dalila'. Así, el actual director musical de la Vancouver Opera volverá a tomar la batuta de una 'Carmen' que dice haber hecho alrededor de 100 veces y de la que ha destacado su partitura con «melodías maravillosas» que le habrían dado a Bizet para realizar tres obras a la vez. «La música anticipa un poco a Ravel y Debussy», por eso comenta haber trabajado con la orquesta «estos colores más impresionistas». En este sentido, ha confesado que ya en el primer coro con las cigarreras se puede percibir el humo de la fábrica de tabacos.

Una sinestesia que ayuda a contrarrestar la sencillez -por no decir ausencia- del decorado, en una apuesta escenográfica de Emilio Sagi. Quien fuera director artístico del Teatro Real de Madrid, ha subrayado la evolución que ha tomado su primera 'Carmen', estrenada en el coliseo madrileño en 1998 hasta ésta que se presenta en el Maestranza, caracterizada por el minimalismo. «Más que una escenografía es una caja escénica», ha explicado sobre la oportunidad que le dio para poder hacer un «espectáculo radical, centrado en las almas de los personajes» el hecho de que esté pensada para un auditorio y no un teatro. «Yo mismo he cambiado mucho en este tiempo, es la consecuencia de la propia evolución vital, que vas eliminando los superfluo», ha reflexionado Sagi que, tras cinco producciones de 'Carmen' (vendió los derechos de la de Madrid a la ópera de Los Ángeles, Chile, Montecarlo, China y Roma), dice haberse nutrido más que nunca de los propios artistas y su «orgánica».

Un elenco que encabeza la mezzosoprano Maria Kataeva, que a su vez sustituye a Elīna Garanča, junto a su marido Karel Mark Chichon, anunciada a principios de temporada. La otra Carmen será Gabriela Flores. El doble reparto se compone además de Piero Pretti y Alejandro del Cerro como Don José, Giuliana Gianfaldoni y María Miró en el papel de Micaela, y Dalibor Jenis y Baadral Chuluunbaatar como el torero Escamillo. Salvador Vázquez debuta en el Maestranza a cargo de la dirección musical del segundo reparto.

La indomable libertad de Carmen, que se mantiene firme incluso con el cuchillo amenazante de su amor Don José, centra cualquier interpretación de esta obra que Prosper Mérimée escribió justo hace 180 años. «Carmen no canta, Carmen arde», recita el teaser de esta producción, metáfora perfecta del espíritu de la misma. «Es un personaje muy interesante porque además de creer en la libertad genera un contraste con el resto de mujeres y especialmente con Micalea. Es un conflicto muy interesante», ha explicado Lacombe. Misma opinión de Seguí, que ha reseñado el trabajo de los libretistas para plantear el rol de la rival, una Micaela «que posee otras armas de mujer diferentes a la de Carmen, libre, exótica, medio bruja».

«He esperado toda mi vida para cantar esta Carmen en Sevilla», ha contado a los periodistas Maria Kataeva, una mezzo rusa con «dos gotas de española» cuya pasión por nuestra cultura patria, «lo andaluz, castañuelas, flamenco», le ha servido para componer su personaje. «Bizet no conocía Sevilla ni España, pero los aires españoles están en la partitura. No se concibe una 'Carmen' en Tánger o en cualquier otro lado», ha abundado Seguí, quien ha agradecido al Maestranza y a la ciudad la acogida, una «delicia».

Su anfitrión, Javier Menéndez, ha alabado la «dirección meticulosa» de Sagui en esta producción «esencial» sin grandes ornamentos, en el que también desempeña una labor destacada del director de iluminación, Eduardo Bravo, y del de la escenografía, Daniel Bianco, para recrear ese ambiente andaluz que impregna toda la obra.

«Hay que cantar bien, por supuesto, pero ésta es una obra de actores», ha expresado Giuliana Gianfaldoni, Micaela en el reparto principal. Es la segunda vez que asume este papel, la otra fue en Génova. Por eso, igualmente ha reseñado que esta 'Carmen' en Sevilla tiene una energía diferente. Sobre el conflicto dramático de este personaje, la soprano italiana ha resaltado el coraje final para «enfrentar su amor y su vida». Con todo, ha dicho en español, «'Carmen' es muy carnal, por eso es famosa, por la comunicación de las emociones».

Piero Pretti se enfrenta por primera vez a Don José, el militar navarro que cae rendido a la tempestad de los encantos de Carmen y también a la propia idiosincracia andaluza. El tenor italiano ha bromeado con que acostumbrado a inpterpretar óperas de Verdi en la que la soprano se «reparte» entre el tenor y el barítono, en 'Carmen', el tenor se divide entre los amores de dos mujeres. En tono serio, Pretti ha recordado que el teatro no puede obviar una de sus funciones principales, la de ser altavoz de temas esenciales como éste que subyace en la obra: el de la violencia de género.