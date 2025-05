'Aida', la compañía de Antonio Gades y Vicente Amigo, estrellas de la nueva temporada del Maestranza de Sevilla

Con unos ejes temáticos centrados en los personajes de Carmen y Don Juan, el Teatro de la Maestranza ha presentado este lunes su nueva temporada 2025/2026, que cuenta con el lema 'Bienvenidos curiosos' y que tendrá grandes atractivos, como las óperas 'Don Giovanni' de Mozart, 'Einstein on the beach' de Philip Glass y 'Aida' de Verdi; el regreso de las compañías de Antonio Gades y de Nacho Duato; la vuelta de Jakub Józef Orliński, uno de los contratenores más prestigiosos del mundo, o grandes apuestas por el flamenco como las de los guitarristas Vicente Amigo y Riqueni.

Dentro de la temporada lírica, la apertura corresponderá al contratenor Franco Fagioli el 6 de octubre. Igualmente destacan títulos como la ópera de cámara 'Don Juan no existe' de Helena Cánovas, con libreto de Alberto Iglesias, que se podrá ver en la Fábrica de Artillería los días 7 y 9 de octubre. Otro clásico destacado es 'Orfeo ed Euridice' de Gluck (29 de noviembre) -ópera en concierto semiescenificada-; 'Lucrezia Borgia' de Donizetti (3, 6 y 9 de octubre). Además, sobresalen 'El sueño de una noche de verano' de Benjamin Britten (12, 14 y 16 de febrero); la ópera de cámara 'Cabildo' de Amy Beach (6 y 7 de marzo); 'Marina' de Emilio Arrieta ((14, 17 y 19 de marzo); 'El barbero de Sevilla' (10 de mayo) de Paisiello, en versión en concierto, con la Orquesta Ciudad de Granada y bajo la batuta del nuevo director titular de la ROSS, Lucas Macías. La ópera más contemporáneo estará igualmente representada por 'Einstein on the beach' (26 de mayo) de Philip Glass, con Suzanne Vega como narradora del espectáculo. La temporada operística se cerrará con 'Aida' de Verdi (habrá seis funciones del 20 al 28 de junio) con un gran elenco encabezado por cantantes como Manuel Fuentes, Ketevan Kemoklidze, Marigona Qerkezi y Piero Pretti, entre otros.

En el terreno de la danza, destaca el regreso de una compañía clásica como la de Antonio Gades, que pondrá en escena una de sus propuestas más recordadas, la obra 'Carmen' (6 y 7 de septiembre), en la versión que hicieron Gades y Carlos Saura y que se estrenó en París en 1983. También el bailaor Eduardo Guerrero presentará 'Debajo de los pies' (19 de octubre), que estrenó en el Festival de Jerez. Otra de las presencias notables será la de la compañía de Nacho Duato, que presentará el 14 de diciembre su espectáculos 'Na floresta', 'Duende' y 'Cantus', tres coreografías clásicas del bailarín valenciano. El tradicional ballet blanco que se programa después de Navidad regresará la próxima temporada con la obra 'Coppelia' de Delibes en versión del Ballet de la Ópera Nacional de Toulouse (14, 15, 16 y 17 de enero). Tampoco se pueden olvidar las propuestas del Gauthier Dance (12 de abril), el Junior Ballet de la Ópera Nacional de París (16 y 17 de mayo) o Rafaela Carrasco, que presentará en el Maestranza un nuevo espectáculo, 'Humo' (24 de mayo).

Otro de los ciclos más destacados del Teatro de la Maestranza es 'Gran selección', que contará con destacadas orquestas como la Orchestre des Champs-Élysées (20 de octubre); la Chamber Orchestra of Europe (19 de noviembre; la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (12 de diciembre), que contará con la pianista Martha Argerich y el maestro Charles Dutoit; la Orquesta Fundación Barenboim-Said (29 de diciembre), la Orquesta y Coro Nacionales de España (18 de enero) o la London Symphony Orchestra (21 de febrero). Asimismo, actuará el pianista Arcadi Volodos (15 de febrero) y el grupo clásico Il Giardino Armonico (8 de marzo) con un programa dedicado a Vivaldi.

En 'Cita en Maestranza' Rafael Riqueni interpretará el 1 de noviembre 'Nerja', espectáculo que presentó en la pasada Bienal de Flamenco. También destaca la propuesta 'De tal palo' (8 de noviembre) con grandes artistas flamencos como Dorantes, Farruquito, José del Tomate, Lela Soto, Ismael de la Rosa y Karime Amaya. Otra de las propuestas más destacadas será la proyección de la película 'Carmen' de Lubitsch (12 de noviembre), dentro del Festival de Cine Europeo y con la Sinfónica de Sevilla. Igualmente los amantes del musical tienen una cita con 'Mamma mía!' (18, 19, 20 y 21 de diciembre). Asimismo, Vicente Amigo regresará al coliseo maestrante el próximo 13 de febrero con un programa de música española contemporánea. Por su parte, Pasión Vega hará un homenaje a las películas de Almodóvar, mientras que Miguel Ríos cerrará en el Maestranza su gira 'El último vals'.

Durante la presentación, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha dicho que «en esta temporada está el elemento de la curiosidad como reclamo. También se da la bienvenida a producciones diferentes de gran calidad. Ese reclamo nos ayuda a crecer en nuevos públicos y a que nuestras compañías rocen la excelencia. Una programación llena de hitos y con acento andaluz, porque nunca se olvida de lo nuestro. El arte de Andalucía nos identifica en el mundo entero».

Por su parte, el director del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez, ha destacado que el presupuesto de la temporada 2025/2026 será de 12.675.000 euros, es decir, un diez por ciento más que el curso pasado. «Ese aumento se debe sobre todo a espónsor, porque hay nuevos o porque han aumentado en su aportación». También ha adelantado que este verano se iniciarán la primera fase de las obras de la actualización del software del sistema de control de la maquinaria técnica del teatro. El coste será de un millón de euros.