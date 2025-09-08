La Feria de la Cerveza Internacional llega a este pueblo de Sevilla en septiembre

Aunque la época estival llega a su fin, los planes de ocio en Sevilla no se detienen. Y una de las citas más esperadas del calendario regresa este mes de septiembre: la II Feria Internacional de la Cerveza de La Rinconada, un evento que promete sabor, música y diversión a partes iguales.

Los días 19, 20 y 21 de septiembre, el recinto ferial El Abrazo se convertirá en el punto de encuentro de los fans de la cerveza, curiosos y amantes de la buena música.

En esta nueva edición, los asistentes podrán brindar con cervezas internacionales procedentes de países como Alemania, Estados Unidos, Bélgica o Inglaterra. Todo ello acompañado de propuestas gastronómicas que harán de cada sorbo la excusa perfecta para un bocado.

En lo que se refiere a la comida, la feria se mantiene en el ámbito local con hamburguesas de ternera, chicharrones, montaditos de lomo, pollo o pringá y patatas fritas. Aunque también ofrecerá diferentes salchichas propias de la gastronomía alemana para hacer la experiencia más inmersiva.

Música en directo para brindar por el fin del verano

La organización ya ha confirmado a 'Lobo y los Coyotes', que abrirán el viernes 19 con su característico rock salvaje. A ellos se suman el sábado 'Radio Vespa', un potente tributo al pop rock en español que promete despertar la nostalgia y las ganas de cantar a pleno pulmón. Más grupos se irán desvelando en los próximos días, ampliando el cartel musical de esta feria.

El evento, organizado por @experiencesevilla_ y patrocinado por el Ayuntamiento de La Rinconada y Heineken España, busca consolidarse como uno de los grandes reclamos de ocio otoñal en la provincia. Con cerveza, gastronomía y música en directo, La Rinconada vuelve a demostrar que septiembre sigue siendo sinónimo de celebración.