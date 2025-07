Los sacrificios, secretos y promesas de los protagonistas de La Velada del Año 5 de Ibai: «He dejado mi vida por esto»

Llega a Sevilla este sábado 26 de julio La Velada del Año 5. Por primera vez, el popular evento que organiza Ibai Llanos sale de Madrid y Barcelona para recalar este 2025 en la capital hispalense, tal y como se anunció en el mes de marzo. Así que el Estadio de la Cartuja se convertirá en el epicentro del mundo del streaming, con un espectáculo que gira en torno a la celebración de una serie de combates de boxeo entre creadores de contenidos e influencers. También tienen cabida conciertos de artistas reconocidos y una increíble puesta en escena que, de seguro, sorprenderá a los cerca de 90.000 espectadores que acudirán al estadio olímpico sevillano, así como a todos los que sigan este evento de forma gratuita a través de Twitch.

Además, el hecho de que se celebre en la capital hispalense en pleno verano, estimándose unas temperaturas máximas cercanas a los 40 grados para este sábado, hace que esta quinta edición de la Velada del Año se desarrolle en horario nocturno. Concretamente, el evento empezará a las 20.00 horas y finalizará ya entrada la madrugada, alrededor de las 03.00 horas.

Varios de los protagonistas que estarán sobre el ring que habrá montando en el Estadio de la Cartuja atendieron a ABC de Sevilla en las horas previas a la cita, mostrando sus impresiones acerca de esta Velada del Año 5, desgranando algunos métodos de su preparación y valorando esta vista -para algunos, la primera- a la ciudad.

The Grefg contra Westcol, el plato fuerte de La Velada del Año 5

The Grefg y Westcol cerrarán la tanda de combates del evento, siendo este uno de los momentos más esperados de La Velada del Año 5. Como curiosidad, el streamer colombiano llegó con una camiseta retro del Sevilla, mientras que el youtuber murciano apareció de verde. «La verdad es que es casualidad«, reconoció.

Preguntado acerca de lo que más le gusta de Sevilla, The Grefg dijo que «precisamente, lo que no estoy pudiendo disfrutar esta semana. Caminar por las calles y que te den ganas de ir a todos los bares y todos los rincones. Como que me apetece comer en cualquier sitio. Sobre todo, la alegría que tiene la ciudad«. Por su parte, Westcol admitió que sí ha »caminado y comido en todos los sitios«, además de que »lo que más me ha gustado de Sevilla son las estructuras. Me parece muy bello todo de ver«.

Para hablar sobre la preparación del youtuber murciano de cara a esta quinta edición de La Velada del Año tomó la palabra su entrenador, Sergio Peinado. «Por una parte, con David, ha tenido que ser desde el punto de vista de la preparación física. Y, luego, desde el punto de vista de la tecnificación del boxeo. Una parte te hace mejor deportista y, la otra, te hace mejor boxeador. En preparación física, que es mi campo, y de supervisar que llegase fresco, sin lesiones y bien, lo que puedo decir es que es muy importante cuantificar la carga, el volumen de entrenamiento, la intensidad…«. Este licenciado en ciencias del deporte añadió que en esta preparación ha habido un trabajo de fuerza, pero »no como en el gimnasio, de llegar al fallo muscular y no poder. Es más un trabajo muy rápido, un trabajo de potencia, de velocidad… Porque no te sirve ser muy grande, lo que quieres es tener una masa muscular que esté bien, pero sobre todo que seas rápido. En el boxeo y en muchos deportes, como el fútbol, el baloncesto y demás, eso es súper importante«.

En cuanto a lo que ha tenido que trabajar específicamente con The Grefg durante estos últimos meses, Sergio Peinado reconocía que «no es tanto el concepto de bajar de peso porque, si tú sabes plantear cómo bajar de peso, con una buena pauta de alimentación como le hicimos a Grefg, eso puede llegar a ser sencillo. Desde el déficit calórico, alimentación, un poquito de ejercicio… Eso es fácil. Lo que es difícil es mantener el rendimiento, entrenar duro, mantener el músculo… Porque mucha gente pierde mucha masa muscular cuando pierde peso y eso es lo que está mal. O sea, queremos perder grasa, no perder peso. Entonces, eso es lo difícil y para poder conseguirlo tienes que saber meter bien la proteína, tienes que saber meter el entrenamiento de fuerza… Ese ha sido el gran reto, más que el hecho de bajar cuatro, cinco o seis kilos, o los que sean«.

Por último, sobre las impresiones de este entrenador acerca de la ciudad de Sevilla, lo que más le gusta es «la gente, el clima durante todo el año… Prefiero el sol y calor, que irme al norte de Europa y no te ningún día de sol. Y la gente, la cultura, la comida, el ambiente, pasear cerca del río… Me parece súper bonito«.

Combates con mucha complicidad

El cuarto combate de La Velada del Año 5 tendrá un componente claro: la amistad. Y es que Andoni y Carlos Belcast se verán las caras sobre el ring en el Estadio de la Cartuja siendo amigos, por lo que será un duelo especial para ambos. «Para mí es muy difícil, pero no tanto porque yo siento que tengo esa mentalidad de que es por deporte. Que es no por tener un coraje o tener ganas de pegarle a un amigo, sino más que nada para hacerlo como si jugáramos a las carreras, como si fuéramos al gimnasio, o como cualquier otro deporte. Lo veo de esa manera; divertirnos, yo sé que está esa cosa que por ser golpes mucha gente lo toma mal, pero yo lo veo como algo divertido con mi amigo«, consideró el mexicano. Con él coincidió su rival, pues recalca que este duelo entre ambos es »algo deportivo. Y, de hecho, es algo que yo he hablado con mi entrenador, una vez pase todo esto, yo creo que va a ser algo mucho más bonito que incluso si solo participas en la Velada con otra persona. Lo has hecho junto a un amigo, entonces es un recuerdo que va a perdurar en nosotros«.

Andoni afronta las horas previas a La Velada del Año con «nervios buenos. Ya llegó por fin la fecha y estoy con ganas de compartirla y demostrar lo que han sido estos meses de preparación». Lo mismo siente Carlos Belcast: «Más que nada, emoción de participar de un evento en el que nunca hemos estado. Y hacerlo de manera deportiva, el boxeo es un deporte muy bonito». Asimismo, este culturista mexicano es consciente de que durante una pelea de boxeo pueden darse golpes demasiado peligrosos; sin embargo, no siente miedo «porque no lo pienso de esa manera. Más que nada, yo siempre lo veo de manera deportiva. Claro que un golpe así nadie lo quiere recibir, pero en cuestión de boxeo es inevitable. Recibir, vamos a recibir golpes. Entonces, no tengo la mentalidad del miedo porque siento que, si te enfocas en eso, ya no haces lo que quieres hacer de la manera en que lo quieres hacer. El miedo lo deja de lado y te enfocas más en el deporte«. Por su parte, Andoni consideraba que »el miedo puede ser tu aliado o tu enemigo. Si te frena, pues es es negativo. Ambos sabemos que vamos a recibir y dar golpes; es imposible salir de eso de un combate. Entonces, vamos a llevarlo con la mayor deportividad, a tratar de mostrar la máxima preparación y ya está«.

Por otra parte, ambos culturistas reconocían que era la primera vez que visitaban Sevilla, aunque la están afrontando de manera diferente. «He estado turisteando un poco porque hemos estado muy enfocados en el combate en el descanso y demás, pero sí me parece muy bonito. He estado con mi familia paseando un poco, caminando por ahí y lo he disfrutado mucho. Y ya quiero que acabe el combate para disfrutar todavía más. Quiero salir a comer, turistear y conocer todas las partes bonitas. ¿El calor? Fíjate que sí es caluroso, pero no es muy diferente a México. Yo ya estoy acostumbrado también al calor, vivo en Monterrey, entonces cuando llegué aquí no se me hizo tan extremista«, expresó Carlos Belcast, mientras que Andoni no ha dispuesto de tanto tiempo para recorrer la capital hispalense. »Es mi primera vez en Sevilla; de hecho, es mi primera vez en Andalucía. En cuanto a turistear, he estado muy cansado, no he podido apenas. Sí he sentido fuerte el calor, es muy diferente al de mi ciudad (Bilbao), que es como mucho más húmedo, y este siento como que es un calor que quema más. Pero bueno, está muy bien. Yo también tengo muchas ganas de poder ver lo que pueda de Sevilla. Me encantaría visitar Sevilla no solo porque es aquí la pelea, que al final no siento como que este viaje sea para vacacionar realmente«.

Otro duelo en el que reinará la complicidad entre los combatientes será el que protagonicen Perxitaa y Gaspi, quienes saltarán al cuadrilátero en segundo lugar en esta Velada del Año 5. En cuanto a sus impresiones sobre la ciudad que acoge este evento, el youtuber valenciano recordó que ya había «estado antes con mi familia de vacaciones y siguiendo partidos de fútbol, además, con el Valencia aquí; una vez ganaron y otra perdieron. Muy bonito. Muy buen recibimiento, además. Es una ciudad espectacular«. Su rival profundizó algo más al admitir que »me encantó Sevilla. Tiene unas callecitas muy lindas. Me gusta también que, en toda España, la luz es muy amarilla. Si fuese por mí me quedaría unos días más después de la pelea para grabar un corto o algo porque, la verdad, me fascina«. Ambos hicieron también alusión al calor que hace en Sevilla por estas fechas. «En Argentina hace mucho frío. Me tocó entrenar con un frío de locos. Hace calor, pero me acostumbré bastante bien», consideró Gaspi, mientras que Perxitaa se enfoca en que este calor «es para todos; para la gente del público, para Ibai y para nosotros dos. Hay que aguantarlo y ya está. Que pase rápido, que disfrutemos y que no pensemos en el calor».

Ninguno de estos dos combatientes dio pistas sobre cómo serán sus entradas al ring. «Será divertida, solo digo eso«, se limitó a decir Perxitaa, quien también hizo balance del tiempo que lleva en Sevilla antes del evento del sábado. »Llevamos ya tres o cuatro días. Hemos salido a pasear con el equipo, a desconectar y comer bien para llegar frescos al sábado. He visitado algunos amigos que tenía en el sur, en Sevilla«, comentó el valenciano. En este sentido, Gaspi desveló que »estaban hablando los chicos sobre ir a Ibiza. La verdad es que es muy caro, yo no tengo tanta plata, pero me quedaría acá unos días disfrutando de Sevilla y aprovechar para grabar algo«. En caso de victoria, el argentino admitió que »alguna birrita me tomaré. Estoy con mis amigos y con mi entrenador«, mientras que Perxitaa fue claro al decir que »si gano, mi vida no cambia. Esto es un show, esto es disfrutar. Soy un hombre de hielo. Gane o pierda, mi vida va a seguir igual. Te sube la moral, pero el domingo la vida sigue. Quiero irme de vacaciones. Estar una semana sin hacer nada, comer, beber, salir con mi familia y mis amigos, y disfrutar de la vida«.

De un pique en redes a La Velada del Año 5

Al igual que habrá combates con mucha complicidad entre los rivales, otros tendrán un componente distinto. Duelos que surgen, precisamente, tras un pique por redes sociales y sin conocerse de nada. Es el caso de la quinta pelea -la segunda en categoría femenina- que habrá en esta Velada del Año 5, la cual enfrentará a Ari Geli y Alana. «No la conocía de antes. Al final, de redes, que ella peleó el año pasado y seguí la pelea, pero no habíamos hablado y no la conocía de nada», comenzó diciendo la dueña y jugadora del equipo de baloncesto 'Panthers'. A ello, la streamer mexicana añadió que conoció a su rival «porque me empezaron a mencionar en un TikTok donde me empezó a decir que tuve suerte de no haberme enfrentado contra ella y así es como nació. Al final, el día del boxeo es de repartir golpes, entonces si tienes una razón y un motivo para querer pegarle a la otra persona, es mejor«. Sobre esa última frase, dicha en tono de humor, Ari Geli recalcó a nivel personal que »soy competitiva. O sea, haya motivo o no, dentro del ring somos enemigas y, luego, lo que tú quieras. Pero creo que a mí no me hace falta ningún pique. Soy deportista competitiva. Y arriba voy a ganar y, abajo, ya lo que sea«.

Ari Geli y Alana, rivales del quinto combate de La Velada del Año 5 Alejandro Cuevas

La creadora de contenidos española destacó «la mentalidad« como su punto fuerte, mientras que su rival hizo lo propio con su »experiencia«. Esa fue, precisamente, la cualidad que Ari Geli recalcó sobre Alana ya que »creo que ahí puede tener un plus«. En cambio, la mexicana prefirió enfatizar en »la perseverancia« de su contrincante.

Ambas combatientes consideran que llegan muy preparadas al evento de este sábado, habiendo hecho varios sacrificios durante todo este tiempo. «Creo que he dejado mi vida, literal. Estos cinco meses han sido por y para el boxeo, para dar mi mejor versión mañana, así que he dejado todo de lado. Mi deporte, mi familia, quizá mi vida social… Pero con muchas ganas porque era un reto que he cogido con con mucha ambición y con muchas ganas de de enseñar lo que he trabajado«, admitió Ari Geli. Por su parte, Alana también admitió que »desde que empecé a boxear no he visto la luz del día, prácticamente. Lo único que hago es estar en casa. me mudé de ciudad también para estar entrenando a una altura más complicada. Y eso ha sido parte del proceso; dejar a mi familia de lado, mi casa, mis mascotas… Es por un par de meses, pero es para para lo mejor«.

Por otra parte, esta es la primera vez que ambas pisan la ciudad de Sevilla. Ahora bien, «yo no salí del hotel. Llevo ya más de una semana aquí, pero no he salido del hotel porque todo lo que he hecho es entrenar y dormir. ¿El calor? No me dio, la verdad. Esperaba más. Igual yo vengo de una ciudad donde también llegamos hasta los cuarenta y tantos grados, entonces eso no no me molestó«, comentó la mexicana, mientras que Ari Geli alegó que »llegué ayer y no he tenido nada de tiempo de visitar nada«, aunque destacó como lo que más le gusta de Sevilla »el amor de la gente y el arte que hay aquí«.

Otro de los que atendió a ABC de Sevilla en la previa de La Velada del Año 5 Rivaldios, quien inaugurará la ronda de combates frente a Peereira7. «Es la primera vez que estoy aquí y, por lo poco que he visto, me ha gustado«, dijo acerca de Sevilla, aunque no podrá dilatar mucho su visita. »Tengo compromisos en mi ciudad de trabajo, entonces no puedo quedarme muchos días más. Me tengo que ir cuando acabe La Velada, o creo que un día más, y después tengo que regresar a mi país. ¿Si voy a quemar la ciudad por la noche? Ese día, el de La Velada, sí la voy a quemar. Es que es la primera vez que vengo, tengo que disfrutar de la ciudad«, añadió el streamer mexicano, quien también hizo referencia al calor. »Donde yo soy hace un calorón. No te voy a decir que se está fresco aquí, pero obviamente no siento calor. Estoy a gusto. ¿Si creo que me va a afectar para La Velada? Nada«

En cuanto a la forma física con la que afronta su combate, Rivaldios reconoció que está «cargaduito, pero estoy bien. Gracias a Dios no he tenido lesiones». Y, por último, no dudó en mandar un mensaje a su rival: «Muchas gracias por aceptar, por prepararse. Va a ser una experiencia inolvidable para los dos. Que gane el mejor. Yo buscaré ganar también«, dijo hacia Peereira7.

Agenda de conciertos y combates Habrá siete combates, protagonizados por creadores de contenido y streamers. El primero será entre Peereira7 y Rivaldios, mientras que el segundo enfrentará a los youtubers Perxitaa y Gaspi. El tercero es uno de los más esperados, un duelo femenino entre Abby y RoRo. Después se subirán al ring los culturistas Andoni y Carlos Belcast, seguidos de Alana y Ari Geli. El sexto duelo será entre Viruzz y Tomás Mazza. Y, como broche de oro, un combate entre los streamers The Grefg y Westcol. En los conciertos entre combate y combate también se verán caras muy conocidas; artistas internacionales como Myke Towers, Grupo Frontera, Eladio Carrión y De La Rose. A nivel nacional, destacan Melendi y Aitana, así como Los del Río, como guiño a la ciudad que acoge La Velada del Año 5.