De la Roro a Carlos Belcast: quién es quién en la Velada del Año 5 de Ibai Llanos

Este sábado 26 de julio, el Estadio de La Cartuja será el escenario de uno de los eventos más esperados del año en el mundo del streaming y el entretenimiento online: La Velada del Año 5, organizada por Ibai Llanos. Lo que empezó como una idea loca entre amigos se ha convertido en un fenómeno global que reúne a millones de personas frente a la pantalla.

La edición de este año contará con siete combates, con una mezcla de streamers, influencers y creadores de contenido que se han preparado a conciencia para subirse al ring. Algunos debutan, otros repiten, pero todos tienen algo que demostrar. Desde los nombres menos conocidos hasta los grandes pesos pesados del directo como TheGrefg o Westcol, aquí repasamos quién es quién en la Velada, en el orden exacto en que pelearán.

Peereira7 (Pablo Pereira Ramos)

Pablo Pereira, alias Peereira7, de Galicia, es conocido por sus directos de videojuegos como Fortnite, Valorant o FIFA. Nacido el 21 de diciembre de 1998, acumula más de 1,3 millones de seguidores en Twitch y casi medio millón en YouTube. Forma parte de Team Heretics y es reconocido por su carácter competitivo.

En el pesaje previo enfrentó a Rivaldios —su rival— con cierta agresividad, incluso lanzando una patada, y declaró que su único objetivo es noquearlo: «Entreno literalmente para noquearlo», dijo. Tiene experiencia en competiciones de gaming, pero busca demostrar que también puede brillar en el ring.

Rivaldios (Rivaldo Reatiga)

El mexicano Rivaldios, de Culiacán, Sinaloa, se hizo popular compartiendo retos de fútbol y contenido deportivo en TikTok, donde cuenta con casi 5 millones de seguidores. Tuvo paso por las fuerzas básicas de equipos como Santos Laguna, Querétaro y Xolos de Tijuana antes de dedicarse al contenido digital.

Reatiga promete pelear «sin casco» y espera ser el primero en noquear a Peereira. Se ha preparado con entrenamiento físico y boxeo técnico para llegar en forma a Sevilla.

Perxitaa (Jaume Cremades)

Perxitaa es un streamer y YouTuber valenciano, nacido el 9 de julio de 1991. Con más de 2,5 millones de seguidores, se destaca por su contenido en Minecraft, Fortnite, vlogs y podcasts. Además es presidente del equipo 'Los Troncos' en la Kings League. Para su combate ante Gaspi, ha entrenado intensamente y es consciente del desafío.

Gaspi (Gaspar Prim Díaz)

El argentino Gaspi es un creador de contenido de humor negro con más de 2 millones de suscriptores. Se ha hecho famoso por sus vídeos irreverentes y su característica voz grave. Ha protagonizado un cambio físico drástico: perdió 26 kg, abandonó el alcohol y el tabaco, y mejoró notablemente su rendimiento. Todo ello para enfrentarse a Perxitaa con seriedad y compromiso real en el ring.

Abby (Abril Gené Capriles)

Abril «Abby» Gené, de Palma de Mallorca, se dio a conocer jugando League of Legends en Twitch y tiene casi 800.000 seguidores en TikTok. Destaca por su estilo directo, crítico y sin filtros, especialmente frente a RoRo, su oponente. Abby ha tenido problemas respiratorios por una rinoplastia reciente, complicando su entrenamiento. Aun así, entrena con casco protector y mantiene firme su preparación.

RoRo (Rocío López Bueno)

Rocío López Bueno, conocida como RoRo, influencer madrileña de 23 años, saltó a la fama recientemente con vídeos de cocina para su pareja, Pablo. Se la ha relacionado con el movimiento 'tradwife', lo que ha generado bastante debate en redes sociales.

Se enfrenta a Abby en un combate cargado de tensión ideológica. RoRo debe superar una diferencia de estatura (unos 20 cm menos) y una lesión en el pie, pero afirma estar lista para el desafío.

Andoni

Andoni es destacado en culturismo y fisicoculturismo, menos conocido en redes, pero con un físico trabajado y disciplina. Se enfrentará a su amigo Carlos Belcast y ambos prometen un duelo intenso sin rivalidades personales, solo entrega y técnica.

Para igualar condiciones, Andoni ha tenido que perder más de 30 kg antes del combate.

Carlos Belcast

El mexicano Carlos Belcast, nacido el 5 de octubre de 1998 en Monterrey, es un influencer fitness con una enorme presencia en redes, ya que cuenta con más de 5 millones de seguidores en Facebook, TikTok y YouTube. Embajador de Gymshark y Raw Nutrition, Carlos promete aportar mentalidad y físico bien entrenado al combate. Se enfrentará a Andoni con un estilo técnico y mucha fuerza, y se espera un duelo de mucha musculatura entre ambos.

Alana Flores

Alana Flores, de Monterrey (México), ganó visibilidad durante la pandemia haciendo streaming de Call of Duty Mobile. Cuenta con cerca de un millón de seguidores en Twitch, más de 630.000 en YouTube y casi cinco millones en Instagram.

Participó en La Velada del Año 4 y ganó su combate. Este año regresa enfrentándose a Ari Geli en otro duelo femenino muy esperado.

Ari Geli

Ari Geli es atleta y streamer, con menor visibilidad pública que Alana, pero con experiencia deportiva y determinación. A priori se espera una pelea equilibrada entre ambas luchadoras, que se han preparado a conciencia para el combate.

ViruZz (Adrián Fernández)

ViruZz es uno de los pocos luchadores que ha participado en todas las ediciones de La Velada del Año. Aunque perdió en la tercera edición por lesión, es reconocido por su técnica depurada y entrega total en cada pelea. Tiene una gran base en videojuegos y streaming, con una legión fiel de seguidores que apoyan su regreso al ring. Para esta edición, se ha preparado a conciencia para ofrecer un combate de alta calidad técnica y resistencia.

Tomás Mazza

Tomás Mazza es un influencer fitness argentino, conocido por su disciplina en el entrenamiento y su motivación para competir en la Velada. Busca vengar una derrota anterior y promete un combate muy técnico y táctico frente a ViruZz.

Su preparación física y mental será clave para medirse con uno de los veteranos más respetados del evento.

TheGrefg (David Cánovas)

Murciano y con una trayectoria imponente en el mundo del streaming, TheGrefg es uno de los nombres más potentes de esta Velada. Acumula millones de seguidores en Twitch y YouTube, y su fama traspasa fronteras. Hasta ahora no había participado en ninguna edición del evento, pero su debut no podía ser más sonado, ya que será el encargado de cerrar la noche con el combate principal.

Grefg es competitivo por naturaleza y ha tomado esta pelea como un reto personal. Lleva meses entrenando duro, y su forma física es de las mejores del cartel. Aunque es su primer combate, muchos lo dan como claro favorito, tanto por su preparación como por su mentalidad.

Westcol (Wilmer Montes)

Desde Colombia llega Westcol, uno de los streamers más conocidos de Latinoamérica. Su estilo directo y polémico le ha generado tantos fans como detractores, pero lo cierto es que tiene carisma y sabe cómo generar expectación. No tiene el mismo físico ni la misma preparación que Grefg, pero eso no le ha impedido aceptar el reto. Y es que Westcol ha entrado al evento sin miedo y con mucha actitud. En el cara a cara previo ya dejó claro que no piensa achicarse ante nadie, aunque es consciente de que parte con desventaja.