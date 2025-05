Curro González inaugura una exposición retrospectiva con obra inédita

'Siguiendo el camino torcido' es el título de la exposición de Curro González (Sevilla, 1960) inaugurada en el Espacio Santa Clara y que reúne obra del pintor desde los años 80 del pasado siglo a la actualidad. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 28 de septiembre.

La retrospectiva tiene la particularidad de presentar obra inédita, como un cuadro que ha estado más de cuarenta años enrrollado en un tubo en el estudio del pintor, y que sólo vió la luz en una exposición en Portugal. Y otros que no han podido ser vistos en Sevilla, aunque sí en muestras en el extranjero.

La exposición reúne pinturas, terracotas, dibujos y una videoanimación, muy propia de González, porque siempre ha dicho que, 'en la pintura quería poner demasiadas cosas y al final necesité la animación para intentar decir todo lo que quería y no saturar mis cuadros«. El recorrido expositivo está dividido en varios apartados: 'La sonrisa de Hogarth', donde están las claves del regreso a la vida ante la desesperación; 'La posición de Bacon', con la convicción de que el conocimiento nos puede hacer libres; 'La elección de Bruegel' donde el artista se sitúa ante un mundo que aunque sea real, se renueva ante nuestros ojos, y 'El sueño de Matisse', al que recurre de una forma sanadora. En resumidas cuentas, González recurre a experiencias y personajes que le han influido en su recorrido creativo desde hace cuarenta años.

Angie Moreno, delegada municipal de Cultura dijo del artista sevillano que, «es uno de los artistas más brillantes que ha dado a nuestra ciudad», y aludió al título de la misma, «como una declaración de intenciones por su inconformismo y libertad creativa», resaltando la pertenencia de González a una generación, «la de los 80 que transformó la escena contemporánea sevillana, abriendo caminos, desafiando normas y demostrando que Sevilla también puede mirar al arte contemporáneo con una voz propia». Calificó la exposición como «uno de los hitos del año», anunciado que tendrá un catálogo con textos de Angel Calvo Ulloa.

Las casi cincuenta piezas están situadas en la planta baja del Espacio Santa Clara y en el dormitorio alto de la segunda planta. La exposición ha contado con el comisariado del propio artista, donde las obras de los años 80 dialogan con las actuales y con la de los años 90, decáda de la que presenta menos piezas.

En referencia a las diferentes secciones de la muestra, Curro González manifestó que, «Bruegel fue muy importante para mi, cuando tenía diez años fui al Prado y ví sus cuadros y quedé impresionado ante 'El triunfo de la muerte' de Peter Bruegel El Viejo, y ahí se trata de ver cómo el mundo puede o no ser retratado, es una forma de descripción de lo que ves a tu alrededor, de lo que es el mundo. Me he comisariado a mi mismo, como también aludo en esta exposición a lo que hago con una pieza mía que sí es conocida y que está en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo que es el hombre orquesta, y que refleja el papel que de los artistas, nos hemos convertido en algo parecido a eso, y es un retrato bastante fiel del tipo de trabajos que tenemos que hacer actualmente«.

Una de las piezas es una versión actual de 2024 de otra realizada en el año 1987, «esta pieza se vendió en Arco, la compró un coleccionista y cuando he intentado pedirla para una exposición, el coleccionista está desaparecido. Es una obra que fue muy importante para mí porque es de las primeras en las que hago una secuencia de relato. Se titula 'La herida' y hay en uno de los cuadros una frase de la carta que Van Gogh escribe a su hermano Teo cuando se recuperaba de la herida de su oreja, y se superpone esta historia con mi situación personal. Yo estaba en el Terrón y veía imágenes de mi infancia y además, en ese momento quedó embarazada mi mujer de nuestra hija, y por eso hay un proceso personal en esta pieza. Al no poderla encontrar, decidí hacer una copia, con las fotografías que tenía en casa, aunque claro, la pieza exacta no puede ser».

Curro González junto a la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, en una de las salas del Espacio Santa Clara. Manuel Olmedo

'La posición de Bacon' se refiere a la idea de la herida, «Bacon es el autor que define más el desgarro, el suceso de la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica. Bacon hablaba en su pintura sobre la idea de la figura humana, como toda la Escuela de Londres, donde están como heridos«.

Otro de los grandes cuadros refleja un paisaje onírico y vegetal, cuadro sólo expuesto una vez en el CAC de Málaga. En el aparecen una serie de cabezas que también están realizadas en terracotas y expuestas junto al cuadro. «Las cabezas son de personajes que a mi me han influenciado en mi recorrido creativo a lo largo de los años. No son todos ni los únicos, y la idea es que la creación funciona como una presa, y cómo esa contención de cosas se desborda y eso es lo que da paso a algo nuevo. Cómo el artista debe trabajar constantemente e ir acumulando cosas. Nuestro trabajo, tal y como yo lo concibo es muy reiterativo. Soy una persona obsesiva, aparece una idea o una sensación y sobre esa proyecto un montón de cosas, acumulo y dejo que se vaya después y cuando tienes terminada la obra piensas..., me quedó tantas cosas por poner... Y por eso empecé a hacer animaciones quería poner tanto en el cuadro que me faltaba el tiempo, y en realidad el tiempo no existe, lo que tienes aquí es lo que es la inmediatez, sin embargo en la animación si tienes la línea de tiempo, se cuentan las cosas con imágenes de diferente forma a un cuadro«.

Dice que la literatura, la música o el cine es una fuente constante de informacion, y destaca uno de los cuadros, 'Los días borrados' donde en el centro aparece de forma nítida la plaza de la Magdalena de la película de Luis Buñuel, 'Ese oscuro objeto de deseo', «tal y como aparece la película y donde se proyectan los créditos».

Abundan además, algunos autorretratos del pintor en diferentes formatos y en distintos cuadros, a gran escala o insinuados, y abre la exposición un cuadro de grandísimas dimensiones que refleja una multitud, la mitad de ellos con gafas de sol, todos apretados ante algún acontecimiento realizado en tonos tierra que llama poderosísimamente la atención por su intensidad y dimensiones.

En la muestra, también dos videoanimaciones, una de ellas de la última exposición que Curro González hiciera hace dos años en CICUS, y otra de reciente creación. 'La casa del sueño' es la primera y la segunda, 'Toda la noche' una obra de 2018 que Curro González hizo para una exposición en Francia.

Una de las obras más curiosas se encuentra en la segunda sala y se trata de un cuadro abstracto de 1982, el más antiguo de la exposición, «de cuando yo estudiaba en la facultad y todos hacían figuración y yo quise rebelarme y empecé a hacer abstracción y la hice durante años. Muchos conocen mi obra pero sin embargo ésta no. Un día vino un crítico francés vió la obra y me dijo: ¿usted sabe que es un pintor figurativo? y yo pensé que si, que me había inspirado en una hamaca y en un jardín, él lo vió claro. Ahora he hecho una serie de piezas pequeñas inspiradas en la de 1982, y en ellas aparecen una lengua que tiene que ver con una frase famosa de Matisse, que dice que aquel que quiera dedicarse a la pintura, debe contarse la lengua, porque no se debe transmitir la pintura con palabras. Pero aquí bromeo sobre esa idea», relata el artista.

La obra de Curro González está en las colecciones más destacadas de museos e instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la colección Banco de España, el Museo ARTIUM de Vitoria, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la Fundación La Caixa, la colección Cajamadrid, la Fundación Coca-Cola, el Ayuntamiento de Pamplona o la colección Unicaja, así como en otras colecciones internacionales, como la de la Stadtbücherei de Stuttgart (Alemania).

Su última exposición en Sevilla fue 'En un modo melancólico: las animaciones con Dan Kaplan', realizada en junio de 2024 en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla y tomaba como punto de partida la canción homónima de Dan Kaplan, utilizando una técnica muy próxima al teatro de sombras.

'Siguiendo el camino torcido'. Curro González.

Dónde: Espacio Santa Clara. Calle Becas

Cuándo: del 28 de mayo al 28 de septiembre de 2025.

Horario: De 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

Entrada: gratuita.

