Los del Río vuelven al Auditorio de Dos Hermanas para celebrar su 60 aniversario

Seis décadas sobre los escenarios cumplen el dúo nazareno más internacional, Los del Río, y para ello han organizado un particular espectáculo con una nota emocional importante: tras más de una década vuelven a estar en el Auditorio Municipal de su pueblo, Dos Hermanas, que lleva su nombre y van a poder compartir este momento con toda su gente.

Así, Antonio Romero y Rafael Ruiz se encuentran muy satisfechos y orgullosos de volver a este espacio y en el que estarán acompañados de artistas con larga trayectoria y otros más jóvenes pero de saga de artistas. Entre ellos, se puede citar a Cantores de Híspalis – que también están de celebración este año-, Candela – Enrique Montoya, de la afamada saga utrerana-, Fran Cortés – hijo de Chiquetete-, Rocío Soto – hija de José Manuel Soto-, entre otros, además de sus hijos y nietos, que también se dedican a la música.

Entre el repertorio que interpretarán se encuentran sus grandes éxitos – ' tiene un color especial', 'San Serení', 'Dentro de mi guitarr'a, diferente sevillanas populares y dedicadas a Dos Hermanas- y destaca, sobre todos, 'Macarena', un tema que después de más de 32 años, sigue siendo cantada, coreada y bailada por todo el mundo. De hecho, recientemente, la actriz Eva Longoria publicó en sus redes sociales su particular coreografía de esta canción mientras se encontraba en la playa con unas amigas.

El espectáculo dará comienzo a las 22.00 horas y las entradas, que eran por invitación gratuita, se encuentran agotadas.

Encantados

Los del Río están viviendo estos preparativos a la gala con mucha ilusión e intensidad ya que les encanta actuar en su pueblo. Normalmente, suelen cantar en la Caseta Municipal de la Feria y participan de multitud de actos de la localidad de forma benéfica – a principios del verano en 'Algo que contar' dirigida a los mayores de la hermandad de Valme-. Sin embargo, este concierto es importante para ellos tanto por el lugar como por quienes los acompañan y porque ellos disfrutarán tanto o más que sus paisanos en este concierto.

Este año han estado, y aún continúan, de gira con el violinista André Rieu por toda Europa, llenando grandes espacios y poniendo a todo el mundo en pie al ritmo de 'Macarena'.

Su veteranía va acompañada de su arte y principalmente de una gran energía que contagian a todo aquel que se sienta a escucharlos. El espectáculo está asegurado.