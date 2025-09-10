Manuel Carrasco irrumpe en el concierto de Camilo en la Plaza de Toros de la Maestranza

Manuel Carrasco sorprende a Camilo en pleno concierto en Sevilla El onubense irrumpió por sorpresa en la Maestranza durante la actuación del colombiano, en una velada marcada por la emoción y las colaboraciones

La Plaza de Toros de la Maestranza vivió este lunes una noche cargada de emociones y sorpresas. Camilo, que actuaba en Sevilla a las 21:30 en el marco de su gira, no solo deleitó al público con su repertorio, sino que fue sorprendido en directo por la aparición inesperada de Manuel Carrasco.

El artista onubense, que se encuentra en la capital andaluza con motivo de los Latin Grammy, irrumpió en el escenario justo cuando comenzaba una de las canciones. «Hola, ¿se puede?», dijo Carrasco antes de unirse a la interpretación, dejando al cantante colombiano visiblemente desconcertado. Minutos después, explicó al público que la visita no estaba planificada: «Camilo no lo sabía. Me invitó, pero le dije que no podía porque estaba aquí por lo de los Grammy. Y al final me apetecía mucho reencontrarme con él y con Sevilla».

El encuentro, recibido con entusiasmo por los asistentes, selló el reencuentro entre ambos artistas, buenos amigos que han compartido momentos musicales en el pasado.

Más invitados

La noche contó además con la participación de invitados previamente anunciados como Javi Medina y la cantante argentina Yami Safdie. Sin embargo, la irrupción de Carrasco fue el momento más comentado del concierto, convirtiendo la velada en una auténtica celebración musical de sorpresas.