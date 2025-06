Kaleo llenará este lunes Icónica Santalucía Sevilla Fest de sonidos de rock alternativo

Icónica Santalucía Sevilla Fest, que patrocina ABC, sigue sumando noches inolvidables en su quinta edición y este lunes 16 de junio será el turno de Kaleo, la banda islandesa que ha conquistado al mundo con su mezcla única de rock, folk, blues y soul, en un directo cargado de intensidad y emoción que solo puede vivirse una vez este verano en Andalucía.

Con más de 4.000 millones de reproducciones globales, 60 certificaciones internacionales, y una puesta en escena visualmente impactante, la agrupación de Reikiavik formada por JJ Julius Son (voz, guitarra, piano), Rubin Pollock (guitarra principal), Daniel Kristjansson (bajo) y David Antonsson (batería), se ha convertido en uno de los grupos imprescindibles del panorama internacional actual. Su actuación en la Plaza de España de Sevilla será una de las pocas fechas en Europa este 2025, y una oportunidad única para disfrutar de su sonido envolvente y su voz desgarradora.

El concierto forma parte de su gira 'Payback Tour', en la que presentan sus nuevas canciones sin olvidar los himnos que los catapultaron a la fama y que han formado parte de bandas sonoras de series y películas. Su líder, JJ Julius Son, ha convertido a Kaleo en un fenómeno global capaz de fusionar raíces y modernidad con una estética sonora muy reconocible.

Desde su irrupción en la escena musical global con el exitoso álbum A/B (2016), Kaleo ha conquistado el mundo. Este trabajo se convirtió en un fenómeno impulsado por el éxito doble platino del single 'Way Down We Go', el sencillo de oro 'All The Pretty Girls', y 'No Good', que les valió una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Rock.

Mantuvieron su ascenso con Surface Sounds (2021), logrando posicionar en el Top 6 de la radio AAA los sencillos 'I Want More' y 'Break My Baby'. Su música ha dejado huella en la cultura popular, apareciendo en decenas de bandas sonoras de películas y series, incluidas producciones de Marvel como 'Logan' y series de gran éxito como 'Grey's Anatomy' y 'Riverdale'.

Además, la banda ha impresionado con actuaciones en Late Night with Seth Meyers, Jimmy Kimmel Live!, The Late Show with Stephen Colbert, Good Morning America, entre otros. Han agotado entradas en giras por varios continentes y se han consolidado por su enérgico directo, compartiendo escenario con leyendas como The Rolling Stones y conquistando al público en festivales de renombre como Coachella, Lollapalooza y Bonnaroo.

Concierto de Kaleo en Icónica Santalucía Sevilla Fest Dónde: Plaza de España.

Cuándo: lunes 16 de junio.

Horario: Apertura de puertas a las 20 horas. El concierto comienza a las 22.30 horas.

Precio: desde 30 euros.

Entradas: Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Este lunes, la Plaza de España volverá a brillar con una de las bandas más intensas y elegantes del rock actual. Una experiencia musical total en el corazón de Sevilla.