La vida actual de Elisa Drabben, Andy en Hospital Central: de sus inicios con 7 años en 'Aquí no hay quien viva' a su formación profesional y el Goya con Verónica Echegui

Hace 25 años aterrizaba en la parrilla de televisión de Telecinco una serie que trataba de tomar el testigo de la exitosa 'Urgencias': 'Hospital Central'. Esta ficción española centraba la trama en un complejo hospitalario para reflejar el día a día en un centro de estas características, mezclando las tramas médicas con las alegrías y tristezas de profesionales y usuarios del hospital. Entre estos, una actriz a la que los fans de la producción recuerdan con cariño: Andy, interpretado por Elisa Drabben.

Esta actriz madrileña forma parte de la generación de jóvenes intérpretes españoles que han ido haciéndose un hueco entre los más experimentados, pasando de la pequeña pantalla a conseguir papeles destinados a proyectos que se han proyectado en cines. Elisa Drabben tiene 29 años y, pese a su juventud, lleva en el mundo de la interpretación desde los 7 años. Es decir, 22 años poniéndose delante de las cámaras para mostrar lo mejor de sí misma.

Se la recuerda especialmente por su papel de Andy en 'Hospital Central' por ser más reciente, pero si se revisa su currículum se encuentran unos primeros pasos que ella recuerda con cariño siempre que se le pregunta al respecto. Y es que Elisa debutó en la mítica 'Aquí no hay quien viva' con siete años, en el año 2003. Entonces se ponía en la piel de Rebeca Rubio, nieta de doña Concha (papel que interpretaba Emma Penella).

El personaje de Elisa apareció solo algunos capítulos, de ahí que también eso haya provocado que muchos perdieran la pista a la niña que ahora es una actriz con gran potencial. En los episodios en los que participó, la que era hija de Armando Rubio de la Fuente, despertó tantas carcajadas como comentarios críticos. Fueron características sus malas contestaciones y alguna que otra ocurrencia, pero salió de la serie casi como llegó. De repente no se volvió a ver a la recordada como 'la niña del ático'.

Televisión y redes sociales

Durante estos años la pequeña se ha hecho mayor y en este tiempo ha seguido haciendo televisión e incluso cine, posicionándose, de manera paralela, en redes sociales, con un perfil en Instagram que la ha convertido en influencer. En el mismo combina su participación en el mundo audiovisual con contenidos más personales, de estilo de vida y moda.

Elisa Drabben tiene claro que su gran pasión es la interpretación y es por ello que ha seguido acumulando trabajos y proyectos que le han motivado. Entre los más destacados el citado en 'Hospital Central', donde ha coincidido con grandes figuras de la televisión y el cine en español –Jordi Rebellón, el mítico doctor Vilches, María Casal, como Elisa, o Sergi Mateu, en el papel del doctor Santiago Bernal. Antes de esta, ya intervino en una producción sobre médicos, 'El síndrome de Ulises' y más tarde llegaría 'El pueblo', propuesta rodada en Peñafría, una aldea de Soria, emitida por Telecinco en 2020 y estrenada en exclusiva en Amazon Prime Video un año antes. 'El pueblo' cuenta con cuatro temporadas y es uno de los trabajos más aplaudidos de la actriz madrileña.

Elisa Drabben tuvo claro desde pequeña que el mundo de la interpretación era su pasión. Así, tras estrenarse en 'Aquí no hay quien viva', decidiría formarse. Cursó Estudio Interactivo en 2009 y en 2015 finalizó con éxito un máster en Interpretación Audiovisual. Se ha graduado como técnica de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos en el Centro de Formación Profesional José Luis Garci (Alcobendas).

En la pequeña pantalla también ha hecho sus pinitos en programas como 'El supershow' en Antena 3, presentado por Carlos Sobera y Patricia Pérez. La joven hacía entrevistas a personajes famosos. Compartió plató con David Bisbal, Pau Gasol, el dúo Estopa e incluso Alejandro Sanz. Esto fue un paso intermedio para Elisa Drabben, hasta que finalmente llegó la oportunidad para hacer cine.

Su salto al cine

Drabben había obtenido pequeños papeles previamente en cortometrajes, como 'Olivia' o 'Juego', y su gran oportunidad le llegaría con 'Viaje a Surtsey'. Tras esta 'Paula' y su más importante papel en la gran pantalla hasta el momento, 'Tótem loba', un cortometraje dirigido por Verónica Echegui que se alzó con el Goya al Mejor Cortometraje de ficción en la 36 edición de los premios del cine español.

Actualmente está muy centrada en el mundo del teatro. Ya se subió a las tablas para participar de montajes como 'Roberto Zucco' y 'Carolina', de Nerea Barrios. Ahora representa 'Marujonas' en teatros madrileños y compagina esta faceta con su participación en programas en activo, como es su invitación a 'Pasapalabra', entre otros.

Esto en lo que atañe a su intensa trayectoria profesional. En lo personal, Elisa Drabben se muestra como una persona muy celosa de su intimidad y suele estar alejada de la prensa del corazón y los focos mediáticos cuando se trata de visualizar algún aspecto de su vida íntima y personal.