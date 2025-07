La vida de Ángel Pardo, Chencho en 'Farmacia de guardia': su estado actual y la enfermedad que superó

La década de los 90 fue una de las épocas más gloriosas para las series de televisión en España. Ejemplo de ello fueron el surgimiento de ficciones como 'Médico de familia', 'Compañeros' o 'Farmacia de guardia', cuya melodía todavía resuena en la cabeza de muchos espectadores.

'Farmacia de guardia' está considerada una de las series españolas más exitosas de la historia. Creada por Antonio Mercero ('La cabina' y 'Verano azul'), logró reunir a una fiel legión de seguidores frente al televisor entre 1991 y 1996. El último de sus 170 episodios fue visto, nada más y nada menos, que por 11 millones de espectadores, registrando un 48% de cuota de pantalla.

Millones de españoles se mantuvieron enganchados durante cinco temporadas al día a día en la farmacia de Lourdes Cano (Concha Cuetos), su exmarido Adolfo Segura (Carlos Larrañaga) y dos de los hijos de la expareja: Quique (Miguel Ángel Garzón) y Guille (Julián González).

Más allá de su elenco principal, 'Farmacia de guardia' contó con la participación de otros actores que, pese a no tener un papel protagonista, marcaron esta mítica serie. Uno de ellos fue Chencho, interpretado por Ángel Pardo, un joven que trabajaba como camarero del bar situado en frente de la farmacia.

Chencho en 'Farmacia de guardia' ANTENA 3

El personaje de Chencho fue exnovio de Pili (Maruchi León), una de las auxiliares de la farmacia. Más adelante, tuvo romances con Queen y Sandra, otras compañeras de Lourdes. Su carácter vacilón y aire canalla aportaron picardía y frescura a la trama.

La fama con 'Farmacia de guardia' y 'Hospital central'

Ángel Pardo (Madrid, 1957) llegó al mundo de la interpretación «por pura casualidad». «Antes de pensar en esto yo cantaba en clubes juveniles y hacía obras de teatro 'amateur'. Eran actividades que tenía como una especie de 'hobby', porque en realidad yo pensaba hacer Biológicas. Me gustaban mucho los animales y la facultad me quedaba al lado de casa», reveló en una entrevista para 'El progreso'.

Sin embargo, Ángel se decantó por la actuación y emprendió estudios en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. El actor protagonizó diferentes papeles en cine, teatro y televisión desde mediados de los años 70, pero fue su carismático personaje de Chencho en 'Farmacia de guardia' el que le dio la fama.

Cinco años después del final de la mítica serie, llegaría su segundo papel más recordado: como Rusti (Isidro Gálvez) en la serie 'Hospital Central'. El actor apareció durante más de 150 capítulos en la ficción de Telecinco.

Ángel Pardo en 'Hospital Central' TELECINCO

Para el actor, 'Hospital central' fue «todo un espaldarazo». Tal y como aseguró en una entrevista para ABC, la serie de Telecinco supuso la reafirmación de que «la televisión es mi profesión». «Acepté el papel encantado sin pensar en nada más que hacer bien mi trabajo e ilusionado porque suponía un cambio de registro entre el Chencho de 'Farmacia de guardia'», contó.

Durante estos años, Ángel reconoció que «no podía ni andar por la calle». «En aquellos años estaba criando a mi hijo y no me cansaba de decirle que no creyese que por aquello su padre era nada del otro mundo», señaló en una entrevista con 'Mi Cinexin' en 2015. «La fama te abre muchas puertas. Para el trabajo me vino estupendo… ahora parece que si no sales en la tele estás muerto», comentó.

Sus trabajos fuera de la televisión

Después de 'Hospital central', Ángel continuó con diferentes trabajos en teatro y series de televisión como 'Amar en tiempos revueltos', donde interpretó a Simón, 'Centro médico', 'La noche más larga', para Netflix, y 'Sueños de libertad'.

No obstante, nunca ha dejado de lado el teatro, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. En los últimos meses ha participado en obras como 'Un plan muy pro', 'Miles Gloriosus' o 'Asesinos todos'. A inicios de este año, Ángel protagonizó, junto al presentador y actor Carlos Sobera, la obra de teatro 'Inmaduros'.

La enfermedad que superó

Ángel no es muy activo en redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 3.000 seguidores, el actor suele compartir diferentes publicaciones sobre sus trabajos. Sin embargo, es más reservado sobre su vida personal, de la que solo se conoce que tiene un hijo.

En plena pandemia, Ángel tuvo que luchar contra una enfermedad. «Estuve un poco tocado, porque tuve una pequeña neumonía, pero me recuperé bien», contó en una entrevista para 'Libertad digital' en febrero de 2021.

El actor reconoció entonces que «hay días que estoy más cansado». Sin embargo, fue su trabajo en teatro lo que le dio «fuerzas y energía» para superar este bache de salud.