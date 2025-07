La vida de Patricia Vico, Macarena en 'Hospital Central': su estado actual, un marido director de cine y su único hijo

'Hospital Central' es una de las series más recordadas de la televisión en nuestro país. Emitida en Telecinco desde el año 2000 hasta 2012, consiguió que millones de espectadores se engancharan al día a día de un hospital y las vivencias de sus protagonistas.

A lo largo de sus 20 temporadas y más de 300 episodios, la serie se consolidó como una cantera de actores y un referente en la ficción nacional. Así, personajes como el doctor Vilches (Jordi Rebellón), el enfermero Héctor (Ángel Rouco) o el doctor Sotomayor (Antonio Zabálburu) se convirtieron en rostros familiares para el público, protagonizando emocionantes tramas.

Patricia Vico y Fátima Baeza en 'Hospital central' TELECINCO

En este sentido, dos personajes cobraron especial relevancia por su emotiva historia de amor, que supuso un hito en la representación LGBTIQ+ en la televisión. Se trata de la doctora Maca Fernández, interpretada por Patricia Vico, y la enfermera Esther García, encarnada por Fátima Baeza.

Patricia Vico dio vida a uno de los grandes pilares de 'Hospital central', la doctora Maca, una pediatra comprometida, empática y apasionada por su trabajo con los niños. Sin embargo, su peso en la serie fue mucho más allá de lo laboral, ya fue una de las primeras protagonistas abiertamente lesbianas de una serie española de gran audiencia.

'Hospital central' supuso un antes y un después en la carrera profesional de Patricia Vico. Sin embargo, la actriz cuenta con una sólida trayectoria en la ficción española. Conocemos más a cerca de la intérprete.

Sus estudios e inicios en televisión

Antes de decantarse por el mundo de la interpretación, Patricia Vico González (Madrid, 1972) comenzó a estudiar la carrera de Publicidad. Sin embargo, empezó a formarse también como actriz en la famosa escuela de Cristina Rota y, al no poder compatibilizarlo con sus estudios, decidió abandonar la universidad.

Sus inicios en la televisión fueron de la mano de Jesús Hermida en 'La noche de Hermida' de Antena 3. Después, participó en distintas series como 'La casa de los líos', 'Esencia de poder' y 'Paraíso' y películas como 'El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo' y 'Libertarias'.

'Hospital central' llegaría a su vida en el año 2004. Una serie en la que se mantuvo durante siete años y que le valió dos veces el Premio Shangay junto a su compañera Fátima Baeza por su visibilización del colectivo LGBTIQ+.

Patricia Vico en 'Todos los nombres de Dios'

Desde entonces, la actriz madrileña ha ido encadenando proyectos, tanto en televisión como en cine. En su currículum figuran títulos tan reconocidos como las series 'Toledo', 'Rabia', o 'Asalto al Banco Central' y películas como 'Persona si te llamo amor', 'Cien años de perdón' o 'Todos los nombres de Dios'.

A sus 52 años, Patricia Vico está en uno de los momentos más dulces de su carrera. «Yo creo que la madurez es una de las etapas más interesantes a nivel vital y creativo», aseguró en una entrevista con la revista 'Feten', donde apuntó que «se está empezando a romper una barrera con la edad», aunque «todavía queda muchísimo camino que recorrer». «Necesitamos más historias de mujeres maduras», reclamó.

Su marido director de cine y su único hijo

Parte de los proyectos en cine de Patricia Vico han ido de la mano de su marido, el director de cine Daniel Calparsoro, de 57 años, quien mantuvo una relación antes con la también actriz Najwa Nimri. El cineasta ha dirigido películas como 'Combustión', 'Cien años de perdón' o la recién estrenada en Netflix 'Mikaela'.

Pese a compartir mundillo, la actriz aseguró que «sorprendentemente, nos va fenomenal cuando rodamos juntos». «Y eso que yo soy protestona y los dos tenemos un carácter muy fuerte», señaló en una entrevista en 'La Razón' en 2010.

Junto a su pareja, Patricia Vico tuvo a su primer y único hijo, Hugo, en julio de 2006. Su embarazo coincidió con la grabación de 'Hospital Central', por lo que los guionistas decidieron que su personaje también lo estaría. Después de dar a luz, desapareció temporalmente de la serie.

En la actualidad, Hugo está a punto de cumplir 19 años y vive muy de cerca la profesión de sus padres. «Aunque adoro rodar con mi chico, acabamos llevándonos el trabajo a casa. Nuestro hijo incluso suele echarnos la bronca porque no dejamos de hablar de cine», aseguró en una entrevista reciente con la AISGE.

En dicha entrevista, la actriz confesó que su hijo ha crecido «con esas ausencias durante los rodajes». «Cuando era pequeño luchaba por poder llevarlo conmigo a las grabaciones. Ahora, en la adolescencia, se le olvida bajar a verme aunque rodemos debajo de casa», comentó entre risas.

Para la actriz, su familia es su prioridad absoluta. «Esto va muy rápido y no quiero perderme ni un minuto de mi gente», señaló a 'Feten', donde admitió no tener hobbies: «Soy inconstante, me apunto a cosas y luego me desinflo, sobre todo en modalidades deportivas. Lo que más me gusta del mundo es viajar».