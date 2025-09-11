Sacan a la luz el feo incidente vivido por Alejandra Rubio ante la prensa: «Tuvimos que parar la entrevista»

Alejandra Rubio ha vuelto a tener un encontronazo con la prensa. Un hecho que ya es algo habitual, ya que allá donde va la hija de Terelu Campos suele responder de malas formas a los 'paparazzis' que la siguen. Pues bien, en esta ocasión, la colaboradora de 'Vamos a ver' (Telecinco) explotaba contra una periodista que le hacía unas preguntas en el aeropuerto, a la que le decía que no la podía grabar porque estaba con su hijo. El asunto ha sido tratado en 'Espejo Público' (Antena 3), pero más allá del 'rifirrafe', uno de los colaboradores del matinal ha destapado un feo incidente que sucedió con la tertuliana de Mediaset durante una entrevista.

'Espejo Público' se encontraba en la sección de prensa 'rosa' y Gema López ponía sobre la mesa el 'encontronazo' de Alejandra Rubio con una reportera. Evidentemente, el tema dividía a los colaboradores del matinal de Antena 3, entre los que la defendía a muerte y los que le criticaban su actitud «siempre» 'agria'.

Sin embargo, en medio de la conversación, Sergio Pérez, colaborador de 'Espejo Público', tomó la palabra y destapó un feo incidente que le había ocurrido junto a Alejandra Rubio. «Es verdad que, justamente, en esa puerta del ascensor, hace escasamente un mes o dos, Alejandra pasó una situación muy incómoda», comentaba el periodista. «Yo fui testigo de ella, es más tuvimos que parar la entrevista», apuntaba el tertuliano del matinal de Antena 3 que a continuación sacaba a la luz lo que había pasado. «Porque mientras le estábamos preguntando, ella dio la vuelta al carro y se acercó una persona que estaba pasando por el aeropuerto y empezó a hacerle así con el móvil en la cara del niño y tuvimos que parar la entrevista», confesaba el colaborador ante las cámaras intentando justificar a Alejandra Rubio.

Un apunte que no le valió a Gema López que se lo rebatió enseguida. «Pero, eso se lo pueden hacer al margen que esté la prensa. Desaprensivos hay en todos los lados», sentenciaba la copresentadora de 'Espejo Público'.