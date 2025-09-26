Ana Rosa deja a Sánchez 'tocado y hundido' al son de Camela y Quevedo con uno de sus editoriales más duros

Ana Rosa Quintana ha hablado alto y claro en 'El programa de Ana Rosa' sobre el buque que ha mandado Pedro Sánchez a Gaza.

Ana Rosa Quintana no ha dejado títere sin cabeza en su editorial de este viernes de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco). Y es que, la presentadora le ha dado 'palos' por todos lados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su decisión de enviar un buque militar a Gaza para proteger a la flotilla que va rumbo a Gaza.

«Cuando zarpa 'El Furor'», comenzaba diciendo Ana Rosa Quintana jugando con la famosa canción de Camela y el nombre del buque militar. «Concretamente a las 12 y media de la noche zarpaba el buque 'Furor' para escoltar a la flotilla. Como dice Camela: '¿quién lleva el timón?'», se preguntaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que pasaba a señalar directamente al presidente del Gobierno. «Pues, el timón lo lleva Pedro Sánchez, que se autoproclamó capitán del barco. Un presidente pacifista ha decidido despertar a su ministra de Defensa, que duerme con el uniforme, y manda a Israel un buque de guerra con cañones israelíes. Una decisión que ha causado 'Furor', incluso, en las filas de Podemos, que clama por una intervención militar en Gaza», manifestaba la comunicadora que de paso 'arremetía' contra la ministra de Trabajo.

«Incluso la vicepresidenta Disney, Yolanda Díaz, ha pasado de ser antimilitarista a presumir de que la ideóloga de mandar un buque de guerra ha sido suya. ¿Dónde ha quedado el 'No a la guerra' de 'La Ceja'? Se trata de un navío con dos cañones de 25 milímetros fabricados por Israel, otro cañón de 76 milímetros, dos ametralladoras y un helicóptero. No es un buque escuela, es un buque niñera que rescatará a una flotilla que pretende entrar en aguas israelíes», decía Ana Rosa Quintana sin medias tintas antes de hacerse la pregunta que muchos españoles se hacen sobre este asunto.

Ana Rosa Quintana lanza la pregunta que muchos se hacen

«Si esto ocurre y los israelíes disparan, no sería la primera vez, ¿Qué órdenes tienen nuestro militares? ¿Responderán o el presidente ha dado orden a los 46 militares de la tripulación que canten Imagine de John Lennon durante la puesta de sol? 'Y se marchó y a su barco lo llamó libertad'. Sánchez lo llama 'misión de protección diplomática'. ¿Cómo no van a darle el Nobel de la Paz? Por Dios, si hasta una concejala del PSOE quiere que proclamen Santo a San Sánchez», afirmaba Ana Rosa Quintana con unas palabras llenas de sorna.

Sin embargo, el 'ataque' a Pedro Sánchez no quedó ahí, ya que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' volvió a la carga a costa del 'Furor'. «El Gobierno envía una escolta armada para Ada Colau mientras manda zodiacs de goma para la Guardia Civil en el Estrecho para luchar contra los narcos», verbalizaba Ana Rosa Quintana que un día más sacaba a la luz las intenciones ocultas del presidente del Gobierno.

«Una misión que ordenó unilateralmente el presidente y que anuncia justo el día en el que el juez decide que su mujer sea juzgada por un jurado y que su hermano se siente en el banquillo. ¿Está usando al Ejército como cortina de humo? Sánchez se había quedado como Trump, atrapado al final de la escalera, y ha encontrado una salida en un buque llamado libertad, que diría Perales. A este lado del Mediterráneo, sigue la tripulación del Gobierno llamando ridículos a los jueces. Y Sánchez anuncia que se quedará hasta el 2031 y más allá. Y desde el PSOE replican a coro como Quevedo: 'Pedro quédate'», concluía Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.