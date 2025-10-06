Susanna Griso dice lo que muchos callan del aborto: «Deberíamos abordar ese debate y no lo hacemos»

El pasado jueves la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' (Antena 3) ponía sobre la mesa el tema de la propuesta de Vox de informar a las mujeres que van a abortar a informarlas sobre el llamado 'síndrome post aborto'. Así, Tamara Falcó se lanzaba a opinar basándose en un controvertido estudio que fue muy criticado por todos sus compañeros. Una postura que no solo fue muy comentada en las redes sociales, sino también en 'Espejo Público' en donde, a raíz de lo ocurrido en el plató del programa de Pablo Motos, Susanna Griso alzó la voz para dar su firme pronunciamiento al respecto.

La participación de Tamara Falcó en el debate de 'El Hormiguero' era una de las polémicas del día y, por ello, en 'Espejo Público' no quisieron pasarla por alto. El matinal de Antena 3 ofrecía la participación de la marquesa de Griñón en el espacio de Pablo Motos para poner a la audiencia en contexto y nada más finalizar el repaso, Susanna Griso tomaba la palabra para posicionarse sobre el delicado tema del aborto.

«Sobre esta cuestión a Tamara lo que le acaban marcando son sus creencias religiosas y ahí en ese debate ella defiende lo que defiende», comenzaba exponiendo Susanna Griso antes de 'mojarse' sobre el asunto. «Es verdad que en el tema del aborto a mí me pasa que, por ejemplo, es un derecho, considero que las mujeres tienen derecho a abortar sin que las coaccionen, sin que les lean, digamos una serie de secuelas que no están aprobadas científicamente», afirmaba la presentadora de 'Espejo Público' que seguidamente ponía el foco en lo que ella consideraba que era el verdadero debate.

«Pero también pienso que no se puede frivolizar el aborto y sabiendo que este país ha tenido el año pasado un récord de abortos, que hemos superado los 100000, que son 3000 más que el año anterior, y que una de cada dos mujeres no ha utilizado métodos anticonceptivos creo que sí deberíamos abordar ese debate en los medios y no lo hacemos. Es una educación sexual que no se está dando», concluía Susanna Griso ante las cámaras de 'Espejo Público'.