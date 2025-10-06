Ana Rosa Quintana, tajante sobre su retiro profesional: «Mientras me divierta...»

Con la nueva temporada ya rodando, una vez superado el primer mes de regreso a la pequeña pantalla, Ana Rosa Quintana ha participado en un evento y se ha mostrado abierta y receptiva con los compañeros de prensa. A sus 69 años sigue siendo una de las caras más conocidas de nuestro país y es muy reconocida por su ejercicio profesional, algo que sigue fortaleciendo en su regreso a las mañanas de Telecinco tras intentar convertirse en reina de las tardes. La periodista, presentadora y empresaria no ha dudado en confesar que sí mira sus audiencias «y las de los demás».

En estos momentos TVE sigue liderando la franja en la que ella ‘compite’, pero tiene claro que «no hay que obsesionarse» y que su preocupación vendría «si cayera. Este mundo es así. Uno lo quiere todo, pero estoy muy contenta porque estoy liderando en las cadenas comerciales», ha referido. Ha lanzado un mensaje claro al ente público: «No compito con cadenas que no competimos en igualdad de condiciones».

Ana Rosa Quintana ha hablado así de lo divino y lo humano, de lo personal y lo profesional en el evento de celebración del 25 aniversario de VerTele. Ha transmitido que ha regresado con fuerza tras unas vacaciones de verano largas, disfrutando de familia y amigos, de su casa de Sotogrande y de alguna escapada, tal y como recogió ABC hace unas semanas. La presentadora iniciaba el ‘nuevo curso’ el 8 de septiembre con ganas y fuerza: «He descansado, he leído, he estado con mi familia. Nada especial, pero todo lo importante».

El pasado de su enfermedad

Es a su entorno más íntimo al que dedica lo mejor de su tiempo, especialmente tras superar su enfermedad. De hecho, en el photocall de la citada fiesta lo ha dejado claro, qué podría quitarle el sueño y a qué destina lo mejor de sí misma. «No me asusta la vejez, pero sí la enfermedad, aunque cada vez menos después de lo que he pasado. A mi me asusta no tener autonomía, independencia, no estar bien mentalmente. Eso me preocupa más que me asusta, que luego será lo que sea, per los años los he vivido muy bien y bien aprovechados», refería ante los reporteros que la entrevistaban.

Ana Rosa Quintana tiene claro que, de momento, su sitio está en el matinal de Telecinco. «Mientras me divierta y me apetezca madrugar, aquí seguiré. Cuando no me levante con ganas, lo dejaré», comentaba con este medio. Es así que, dejando audiencias a un lado, sigue siendo considerada la «reina de las mañanas». Para esta temporada 2025/26 el gran cambio se ha dado en la franja social del programa, donde Patricia Pardo ha tomado el testigo de Joaquín Prat, que ha pasado a las tardes con ‘El tiempo justo’.